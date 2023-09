Saint-Pierre : rassemblement du collectif Goutanou devant un fast-food pour promouvoir la tradition culinaire créole

Les défenseurs de la cuisine réunionnaise se sont donné rendez-vous ce dimanche 3 septembre devant le restaurant d’une enseigne de fast-food, dans la zone Canabady à Saint-Pierre. Ils manifestent ainsi leur opposition à la " prolifération des fast-food " dans l’île.

LH avec Lyz Dumont et Patrick Smith •

Pétition, lettre envoyées aux maires des 24 communes et désormais rassemblement devant une des enseignes de fast-food, le collectif Goutanou poursuit sa mobilisation contre la malbouffe et en faveur de la cuisine traditionnelle créoles.

Le collectif Goutanou est composé de nombreuses personnalités, plus de 150 ayant signées une tribune dans la presse écrite, parmi lesquelles des cuisiniers, des agriculteurs, des professionnels de santé, des artistes ou encore des sportifs.

Un rassemblement pour mettre en lèr la tradition culinaire créole

Ce dimanche 3 septembre, rendez-vous a donc été fixé dans la zone Canabady, à Saint-Pierre, pour un pique-nique partage de 10h à 15h. Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel, parmi lesquels Thierry Gauliris, qui a donné un concert, la députée Emeline K’Bidi ou encore le président de la chambre d’agriculture, Frédéric Vienne.

L’objectif est de valoriser la production locale et les circuits-courts, en assurant la promotion d’un modèle économique de soutien aux petites structures, aux producteurs et agriculteurs locaux et aux commerces de proximité.

Défendre la diversité alimentaire de la cuisine réunionnaise

Les participants ont monté des stands et tiennent des ateliers culinaires autour de la tradition réunionnaise. Beignets de songes et autres spécialités oubliées étaient à l’honneur.

" La Réunion, c’est la diversité agricole qu’on retrouve dans nos plats, avec notre patate douce, notre manioc, nos brèdes ", explique Emmanuel Doulouma, responsable de Saint-Pierre plus verte et dans l’opposition citoyenne à Saint-Pierre.

Halte à la prolifération des fast-food

La commune n’a pas été choisie au hasard. Les membres du collectif dénoncent la multiplication par 2 en moins d’un an du nombre de « géants américains » dans la ville de Saint-Pierre. " Il y a aujourd’hui, proportionnellement au nombre d’habitants, plus de grandes enseignes de fast-food à Saint-Pierre qu’à Paris ", indiquent-ils.

Parce qu’ils considèrent cette industrie comme nuisible pour la santé, pour l’environnement et pour l’emploi, avec la surutilisation du plastique, le recours aux élevages intensifs, les emplois précaires ou encore le rythme de travail effréné, ils s’opposent à son expansion dans l’île.

Le collectif Goutanou veut s’engager dans la " protection et la promotion de la gastronomie péi, de l’identité et de la langue réunionnaise " .