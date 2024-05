Saint-Pierre : quatre personnes déférées au tribunal après la mort d'un homme dimanche à la Ravine des Cabris

Un homme avait trouvé la mort dimanche dernier à la Ravine-des-Cabris. Il aurait été victime d'une agression à l'arme blanche. Six personnes avaient été interpellées. Ce mercredi, quatre d'entre elles seront déférées au tribunal de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte pour assassinat.

Un homme de 20 ans est décédé à la Ravine des Cabris dimanche dernier. Il s'agirait d'un règlement de compte entre jeunes. Six personnes avaient été interpellées, quatre seront présentées à la justice ce mercredi 15 mai. Une information judiciaire pour assassinat est ouverte.

Quatre individus déférés

Dans cette affaire, six personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue. Hier, mardi 14 mai, deux des six prévenus ont été relâchés et la garde à vue des quatre autres individus a été prolongée.

Les auditions semblent avoir porté leurs fruits et ont permis aux enquêteurs de mieux de comprendre les raisons de l'altercation, mais aussi de déterminer leur lien avec la victime et définir les responsabilités de chacun dans la mort du jeune homme.

Ce mercredi, ils seront présentés au tribunal de Saint-Pierre. Trois sont suspectés d'assassinat, l'autre, de non-assistance à personne en danger.

Le statut de leur liberté sera ensuite débattu devant le Juge des Liberté ce mercredi après-midi.

Un règlement de compte ?

Pour rappel, la victime est décédée des suites d'un coup de couteau au thorax.

Une altercation, rue Jean de la Fontane à la Ravine-des Cabris aurait dégénéré ce dimanche 12 mai, vers 20h. Selon le voisinage, il s'agirait d'un règlement de compte entre des jeunes de la Ravine-des-Cabris et ceux de Bois-d'Olive.