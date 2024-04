Saint-Pierre : une journée d'inclusion pour sensibiliser au handicap

Ce jeudi 18 avril, les jardins de la plage de Saint-Pierre sont animés. Une journée d'inclusion pour sensibiliser au handicap est organisée, notamment avec ateliers de sensibilisation, un bibliobus, des expositions, et des activités de bien-être. Un défilé anime les rues de la ville cet après-midi.

Annaëlle Dorressamy / Sophie Person •

Les étudiants de l'IUT de Saint-Pierre se sont mobilisés pour une journée "Ville et Handicap" à Saint-Pierre, ce jeudi 18 avril. L'objectif est de "montrer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap dans notre société", souligne une étudiante.

Le public était au rendez-vous depuis 9 heures ce matin, notamment les écoles et les centres accueillant des personnes en situation de handicap.

Des ateliers ludiques

Au cours de la journée, plusieurs activités seront proposées, telles que le bibliobus, des expositions, des prestations de danse, des ateliers de sensibilisation ainsi que des activités de bien-être.

Maurane Técher, étudiante à l'IUT, anime un atelier ludique pour les enfants. "Avec mon groupe, on sensibilise les gens sur le handicap visuel", explique-t-elle. Le concept est simple. "Via une boîte, on peut toucher les objets sans les regarder. Puis, on doit deviner l'objet en question, dit la jeune fille. On pose aussi des questions aux enfants pour voir s'ils ont compris de quoi il s'agit".

Sensibiliser les plus jeunes

La tolérance et le respect sont de mise. Les enfants sont sensibilisés aux différents types de handicap. "On n'a pas tous les mêmes chances. Pour ceux qui ne voient pas ou qui n'entendent pas, c'est compliqué. On nous apprend à communiquer avec tout le monde", lance un petit garçon venu participer à la "journée inclusion" avec sa classe.

La journée "Ville et Handicap", se conclut avec un temps fort. À savoir, un défilé dans les rues de Saint-Pierre, pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possibles.