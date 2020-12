A La Réunion, le premier bébé de Noël est né au CHU Sud

IA / LP •

"Le jour de Noël, les naissances ont toujours une saveur particulière", confie Amandine Lacreuse, sage-femme, au pôle mère-enfant du CHU Sud de Saint-Pierre. Ce vendredi 25 décembre, le premier bébé de Noël est né dans son service. Un petit garçon a pointé le bout de son nez à 00h03.

Encore des bébés de Noël attendus dans le Sud

Tôt ce matin, des jumelles ont aussi vu le jour au CHU Sud. "Nous n’avons pas eu beaucoup de bébés pour cette nuit de Noël, remarque Amandine Lacreuse, sage-femme. C’était une nuit plutôt calme". En revanche, de nombreuses naissances sont attendues dans la journée.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le premier bébé de Noël est né au CHU Sud

De futurs parents en salle de travail

Depuis ce matin, Kelly et son mari sont installés en salle de travail. "On attend de voir si les contractions sont régulières et si le col se dilate comme il faut", explique Kelly allongée sur le lit de la maternité, le bras posé sur son visage pour masquer sa douleur.

Kelly est arrivée au terme de sa grossesse qui sera déclenchée ce vendredi. "C’est un petit garçon, j’ai hâte de l’avoir avec nous et de voir à quoi il ressemble", confie la future maman qui garde le prénom secret pour le moment. Entre anxiété et excitation, Julien, le futur papa scrute le visage de sa compagne.

Un cadeau de Noël

"C’est le grand-jour après neuf longs mois d’attente !, s’exclame Julien. La date du terme était fixé au 25 décembre, nous savions qu’il serait notre beau cadeau de Noël". Un cadeau de Noël qui arrivera dans les heures qui viennent pour ces futurs parents du Tampon.