Des centaines de personnes manifestent contre les mesures sanitaires à Saint-Pierre

Après la mobilisation du 14 juillet à Saint-Denis, c’est à Saint-Pierre que des manifestants se sont rassemblés pour protester contre les mesures sanitaires annoncées par Emmanuel Macron. La revendication principale reste l’entrée en vigueur du pass sanitaire.

LH avec SP •

Près de 450 personnes se sont réunies ce vendredi 16 juillet à Saint-Pierre. Rendez-vous était donné sur le rond-point du début du Boulevard Bank à 8h. Un rassemblement, encadré par la police, qui a compliqué mais pas interrompu la circulation.

©Sophie Person

Les manifestants ont ensuite pris la direction de la mairie de Saint-Pierre. Ils protestent contre les mesures sanitaires annoncées lundi 12 juillet au soir par le président de la République, Emmanuel Macron.

©Sophie Person

Les mesures sanitaires annoncées ne passent pas

L’entrée en vigueur du pass sanitaire au 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture, puis étendue début août à de nombreux lieux accueillant du public est parmi les mesures les plus contestées. L'obligation vaccinale est aussi pointée du doigt, certains manifestants prônant la liberté de choix. D'autres s'inquiètent de la composition du vaccin. Beaucoup se posent avant tout des questions.

Reportage de Réunion la 1ère.

Saint-Pierre : des centaines de personnes manifestent contre les mesures sanitaires • ©Réunion la 1ère

Ces mesures sanitaires voulues par le gouvernement font ainsi réagir une partie de la population, depuis leur annnce lundi 12 juillet par le président de la République, Emmanuel Macron. A La Réunion, les opposants à ces mesures se sont mobilisés à Saint-Denis mercredi 14 juillet.

À lire aussi Coronavirus : des centaines de manifestants contre les mesures annoncées à La Réunion

D’autres rassemblements prévus

D’autres appels à la mobilisation ont été relayés sur les réseaux sociaux, des rassemblements sont ainsi prévus à 14h devant la préfecture de Saint-Denis ce vendredi, ou encore à 10 au débarcadère de Saint-Paul et au marché forain de Saint-Pierre demain, samedi 17 juillet.

Le collectif Mayotte En Souffrance appel lui aussi à la mobilisation demain, samedi 17 juillet, à 8h devant la préfecture de Saint-Denis. Il veut ainsi protester contre des mesures qu’il juge " drastiques, plus qu’inadmissibles et honteuses " qui " vont à l’encontre de la liberté individuelle et bafoue le droit à la vie privée protégé par les articles de la déclaration des droits de l’homme, de la résolution européenne et des lois de la République française ".

Le collectif fait référence à l’annonce de l’obligation de la vaccination pour les soignants et les non-soignants, ainsi qu’au pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Il appelle toutes les communautés à être solidaires et unies lors de ce rassemblement.