Les "Echos" du Festival du Film de l’Education démarrent ce vendredi 14 avril à La Réunion. Des projections de films, destinés au public et aux scolaires, sont prévues, notamment à Saint-Pierre.

Hermione Razafinarivo / Loïs Mussard •

Plusieurs projections de films destinés au grand public et aux scolaires seront organisées dans les quartiers de Saint-Pierre du 14 au 28 avril. L’objectif des "Echos" du Festival du Film de l’Education est d’initier des débats autour de thématiques sociales.

L’éducation

Le cinéma dans les quartiers, c’est tout un symbole. Le festival démarre ce vendredi 14 avril avec des séances gratuites, mais il faut s’inscrire sur le site internet des CEMEA, les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active. Depuis plus d’une dizaine d’années, les CEMEA, association spécialisée dans l’éducation et la formation, permet de passer de l’image à la parole via un support.

"L’idée est de proposer des films qui sont des prétextes à discuter d’éducation. Il ne s’agit pas de dire « il faut faire ça », mais c’est mettre en débat, mettre en discussion les pratiques des uns et des autres, et les réflexions que l’on peut avoir sur ces problématiques-là", explique Max Belvisee, le président des CEMEA Réunion.

La 11ème édition des « Echos » du Festival du Film de l’Education a lieu du 14 au 28 avril à Saint-Pierre. • ©Loïs Mussard

Derniers réglages

Ce lundi 10 avril, l’heure est aux derniers ajustements à la salle Moulin Café à la Ravine, avant le coup d’envoi de l’opération, démarrée dès la fin de l’année dernière. Nelly Tavel s’était rendue en Normandie pour dénicher les perles des salles obscures, avec des histoires du monde entier.

Le festival comprend des films issus du festival international du film d’éducation, qui a eu lieu en décembre 2022 : "Nou la fait un choix dans la programmation que nou repropose zordi au public Saint-Pierrois, et aussi des films locaux que nou la pu découvrir dans des manifestations, nou repartage parce que le but c’est de promouvoir aussi les films réunionnais", raconte la vice-présidente des CEMEA Réunion.

Au total une trentaine de films seront diffusés gratuitement sur trois sites saint-pierrois.

Du 14 au 21 avril, des projections ont lieu au Cinéma Moulin à Café, et au centre culturel Lucet Langenier. Le 15 avril, rendez-vous est donné à la médiathèque Raphaël Barquisseau. Du 24 au 28 avril cela se passe du côté de la Cité des Métiers, les inscriptions se font en ligne.

Des discussions sont aussi prévues avec des professionnels du cinéma.