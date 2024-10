La 25ème Fête de la Fraise se tient ce week-end à Saint-Pierre

La 25ème édition de la Fête de la Fraise se tient à Mont-Vert dans les hauts de Saint-Pierre ce week-end. De quoi repartir avec quelques barquettes du fruit rouge et profiter d'animations sportives et de concerts jusqu'à dimanche.

Johanne Chung / Jacques Payet •

Il fallait plus que les quelques gouttes de pluie de ce samedi matin pour empêcher la 25ème édition de la Fête de la Fraise de battre son plein ce samedi, dans le quartier de Mont-Vert à Saint-Pierre, sur le domaine Vidot. Si le concert de Baster a effectivement dû être annulé vendredi soir, aujourd'hui les visiteurs ont pu retrouver les stands des plus de 40 producteurs et commerçants.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Car ici, au-delà du fruit en lui-même, confitures, gâteaux et autres produits à base de fraise sont bien au rendez-vous depuis vendredi, et jusque ce dimanche. "On fait du sucré, du salé, de la gelée, des sirops à mettre avec de l'eau ou sur des glaces, des crêpes, et on a même du rougail fraises !", énumère Chrislaine du stand Nature Gourmandises.

Des producteurs et des gourmands

"Les fraises sont là et les clients viennent au fur et à mesure, donc c'est tout bon pour nous", sourit quant à elle Teyssa Clain, productrice.

Cet agriculteur de Petite Ile, Samuel Sumac, est lui aussi de la fête, et ce même s'il a dû priver ses clients habituels de fraises pour pouvoir en proposer à Mont-Vert ce week-end. "Il fallait être là aujourd'hui", clame-t-il.

Voilà donc plus de fraises pour satisfaire la demande des gourmands, qui comptent bien repartir avec plusieurs barquettes. Comme cette cliente, qui avoue qu'elle en mangera une à elle toute seule. "Ca va vite partir !", prévient-elle.

Des animations jusqu'à dimanche soir

Si jamais les fraises viennent à manquer, que le public se rassure : il y aura quand même de nombreuses animations prévues jusqu'à dimanche, comme le souligne Rodrigue Baret, chef de projet à la mairie de Saint-Pierre.

"Le public est au rendez-vous, on l'attend nombreux à la fois pour participer aux activités sportives aujourd'hui et les mythiques foulées de la fraise demain, le bal de la 3ème jeunesse et d'autres concerts" Rodrigue Baret, chef de projet Office des Sports et du Temps libre à Saint-Pierre

Ce samedi 5 octobre dans l'après-midi, les visiteurs pourront entre autres assister à un radio-crochet, participer à une séance de zumba, ou encore apprécier un concert de Missty, Clara, et Camille Waro dans la soirée.

Programme

Samedi 5 octobre 2024

- 14h00 : Radio Crochet avec « Sun Océan »

- 17h00 : Zumba/Danse avec « l’association Mont-Vert lé la »

- 19h30 - 21h00 : Missty/Clara/Camille Waro en Live

Dimanche 6 octobre 2024

- 07h00 – 09h00 : Foulées de la Fraise

- 09h00 – 12h00 : Animations, Bal de la 3e jeunesse

- 12h00 - 13h00 : Remise des récompenses

- 13h15 – 16h00 : Animations, Bal de la 3e jeunesse

- 16h15 –17h15 : Danse "Association Mont-Vert lé la"

- 17h20 – 18h20 : Danse "Association Dépendance"

- 18h30 – 19h30 : Tessa