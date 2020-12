Les Francofolies de La Réunion : l’édition 2021 sera-t-elle à son tour victime du Covid ?

Nombreux sont les évènements sportifs ou culturels à avoir été annulés depuis le début de la crise sanitaire. D’abord reportés puis finalement "annulé", le Sakifo en fait partie. Les Francofolies de La Réunion, qui se déroulent aussi à Saint-Pierre, sont encore incertaine ?



Les grands rassemblements interdits



Année noire pour 2020, qu’en sera-t-il en 2021 ?

Les Francofolies de La Réunion incertaine pour 2021

Alors que dans l’Hexagone, le gouvernement vient de prolonger la fermeture des lieux culturels, tels que les salles de spectacle, les théâtres ou encore les cinémas, malgré le "déconfinement", à La Réunion la situation est quelque peu différente.Certains lieux peuvent en effet fonctionner, dans le respect d’un protocole très strict cependant. En revanche, impossible d’organiser des évènements rassemblant un grand nombre de personnes dans l’espace public. Les compétitions sportives se jouent ainsi à huis-clos. Les évènements culturels, tels que les festivals sont annulés.Cela a ainsi été le cas pour le Sakifo, qui après plusieurs reports et la possibilité de se tenir en respectant un protocole particulièrement strict, a finalement été "annulé" par ses organisateurs, du moins dans sa version initiale. Une version "allégée", baptisée "Sakifo Rant Dan Ron", s’est en effet tout de même tenue, sur une semaine plutôt que sur 3 jours, sous forme de petits concerts plutôt que de grosses scènes.Le secteur culturel est fortement impacté par la crise sanitaire et se demande désormais s’il subira les mêmes contraintes en 2021. Parmi les gros rendez-vous attendus, Les Francofolies de La Réunion. Le festival se tient d’ordinaire en mars, sur le site de la Ravine Blanche à saint-Pierre.L’édition 2020 avait pu se tenir au tout début de la crise sanitaire, le premier cas étant apparu le 11 mars 2020 à La Réunion. Celle de 2021 est encore très incertaine. D’habitude, c’est à la mi-novembre que sont dévoilés les noms des artistes programmés aux Francofolies. Mais cette année, un mois après la date habituelle, toujours pas d’annonce.Impossible pour les équipes des Francofolies d’avancer sur l’organisation de l’évènement et donc sur sa programmation, tant que la mairie de saint-Pierre, commune qui accueille d’ordinaire l’évènement, ne garantit pas qu’elle le soutiendra.La tenue du festival dépend en effet de l’engagement de la municipalité de Saint-Pierre. Un engagement impossible pour le moment, explique cette dernière, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et à venir. Son évolution reste imprévisible pour le moment.Faute de réponse, les Francofolies de La Réunion pourraient, pour éviter l’annulation, se délocaliser. C’est en tout cas une des pistes envisagées. Dans l’Hexagone, les Eurockéennes de Belfort, qui accueillent jusqu’à 30 000 personnes par soir, viennent d’annoncer leur programmation pour début juillet. Celle du Printemps de Bourges, en mai, est aussi déjà bouclée.Les organisateurs de festivals veulent en tout cas y croire !