LGBTQUIA + : Après Saint-Denis, Saint-Pierre accueille sa 1ère édition de la marche des visibilités

Après deux succès à Saint-Denis, la marche des visibilités s’invite ce samedi 25 juin à Saint-Pierre. Une première édition de cette parade des communautés LGBTQUIA + dans le sud de La Réunion.

IP •

La marche des visibilités, également connue sous le nom de "gay pride", notamment à Paris, se déroule aujourd’hui, pour la première fois, dans les rues de Saint-Pierre.

Le départ se fera au Jardin de la Plage à 13h, où se tient également un village associatif jusqu’à midi. Le slogan de cette année est "Kwir, fyèr é solidèr."

Deuxième Marche des Visibilités LGBTQIA+ à Saint-Denis. • ©Hermione Razafinarivo

Un appel est lancé sur les réseaux sociaux pour marcher "pour la liberté, la solidarité et les droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et toutes les personnes faisant partie de la diversité des identités de genres sexuelles."

Une manifestation qui clôture le mois des visibilités à La Réunion.

"Kwir nou eksist" en mai dernier à Saint-Denis

Après une première édition en mai 2021, où des centaines de personnes ont défilé dans les rues du chef-lieu pour faire entendre leurs voix, une deuxième marche s’est tenue en mai cette année.

Deuxième Marche des Visibilités LGBTQIA+, à Saint-Denis. • ©Hermione Razafinarivo

Avec pour slogan, "Kwir nou ekzist", la manifestation avait pour vocation de "mettre en avant l’importance de la solidarité et de la convergence des luttes contre les discriminations."

Une exposition à Grand-Bois

En marge du village associatif qui se tient au Jardin de la Plage et de la marche des visibilités, se tient une exposition à Grand-Bois. Elle s’intitule "No-Man No-Men" et est visible jusqu’à 20h30 ce soir, et jusqu’à 12h demain à l’Opus Galerie.

L’exposition est interdite aux moins de 18 ans non accompagnés.