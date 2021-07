Importante mobilisation contre le pass sanitaire à La Réunion

Des manifestants envahissent la 4 voies de Saint-Pierre et bloquent la circulation.

Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées ce samedi 31 juillet à Saint-Pierre. Elles protestent contre la gestion faite par les autorités de la crise sanitaire, et plus particulièrement contre l’application du pass sanitaire. Un autre rassemblement est prévu à Saint-Denis à 14h.

Ce samedi encore, ils s’étaient donné rendez-vous sur le front de mer de Saint-Pierre à 10h. Opposants au pass sanitaire, parfois à la vaccination, mais plus généralement à la gestion de la crise sanitaire, les manifestants ont pris l’habitude de faire entendre leur voix chaque samedi dans le Sud et dans le Nord de l’île. Les manifestants se rassemblent sur le front de mer de Saint-Pierre. • ©Harini Mardaye Des centaines de personnes bloquent la 4 voies à Saint-Pierre Cette fois, près d'une centaine de personnes s'est d'abord retrouvée à proximité du marché forain, puis a rejoint la mairie de Saint-Pierre, en passant par le centre-ville. Le cortège, qui n'a cessé de grossir, a ensuite repris la direction du front de mer, où plus de 2 000 ont défilé. ©Lyz Dumont Les manifestants ont ensuite rejoint la 4 voies, qui a été envahie, interrompant ainsi la circulation. Les manifestants envahissent la 4 voies et interrompent la circulation au niveau de Saint-Pierre. • ©Willy Fontaine Vers 13h, ils se sont rendus au centre commercial de la ZAC Canabady, puis ont de nouveau bloqué la circulation sur la 4 voies, dans les deux sens. ©Willy Fontaine Défilé en ville et gaz lacrymogène à Saint-Denis A 14h, c'est à Saint-Denis que les opposants aux mesures sanitaires se sont mobilisés. Plusieurs centaines ont défilé dans les rues du centre-ville. Les manifestants marchent depuis la préfecture vers les rues du centre-ville de Saint-Denis. • ©Willy Thévenin Partis de la préfecture, où était fixé le point de rendez-vous, les manifestants ont rejoint la rue piétonne. Des prises de parole ont eu lieu. ©Willy Thévenin Les manifestants ont poursuivi leur chemin en direction du front de mer de Saint-Denis. Ils ont défilé sur le lancastel, bloquant la circulation, pour rejoindre le Barachois et la préfecture. Un barrage de police a été installé pour empêcher les manifestants de rejoindre la Route du Littoral. Face aux manifestants qui tentaient de le franchir, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser, puis essuyé des jets de galets. Une grosse majorité des manifestants s'est ensuite dispersée. Le confinement pour deux semaines Des rassemblements qui se sont déroulés malgré l’entrée en vigueur du confinement depuis 5h et la limitation des déplacements à un rayon de 10 km. Le confinement en vigueur de 5h à18h, suivi d’un couvre-feu strict de 18h à 5h, a été instauré par le préfet de La Réunion pour une durée de deux semaines. Il s’applique du samedi 31 juillet 5h au lundi 16 août 5h. Jacques Billant a annoncé ce nouveau tour de vis jeudi 29 juillet, après avoir consulté les maires de l’île, la communauté médicale et les acteurs économiques. Ces consultations sont intervenues alors que la situation sanitaire se dégradait fortement, notamment avec la propagation du variant Delta, et que les es services de réanimation étaient en forte tension. À lire aussi Confinement pour deux semaines et couvre-feu à 18h dès samedi à La Réunion Une situation sanitaire "très inquiétante" Jeudi, le préfet de La Réunion indiquait que le taux d’incidence du département atteignait près de 350/100 000 et le taux de positivité les 10%. Jusqu’à 650 cas positifs au Covid par jour ont été enregistrés la semaine dernière. Pour Martine Ladoucette, la directrice de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, " La Réunion n’a pas pu gagner la course de vitesse contre le virus et contre ses variants ".

