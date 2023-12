Saint-Pierre : les motos-écoles bientôt privées de piste d’entraînement en 2024 ?

Une dizaine de motos-écoles privées manifestent leur mécontentement ce mardi 12 décembre. D’ici l’année prochaine, la mairie pourrait ne plus mettre à leur disposition la piste d’entraînement de Pierrefonds.

Annaëlle Dorressamy / Laurent Pirotte •

Les responsables de moto-école sont rongés par un sentiment d’incompréhension et d’inquiétude. Ils craignent de ne plus avoir de plateau pour former les conducteurs de deux-roues dès le début de l’année 2024. La mairie de Saint-Pierre n'aurait pas renouvelé le contrat qui les lie depuis 30 ans.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Dans le sud, les motos-écoles pourraient ne plus avoir de piste d’entraînement en 2024

Les patrons de moto-école dans l’impasse

Alors qu’une dizaine de motos-écoles se partageaient la piste de Pierrefonds, la convention qui les lie à la mairie de Saint-Pierre prend fin le 31 décembre 2023. À cette date, celle-ci ne serait pas reconduite selon les gérants d’auto-école et de moto-école. “Nous sommes des entreprises privées, donc c’est impossible pour nous d’avoir des pistes privées, le coût est trop important”, lance Jean-François Vitry, gérant de l’auto-école Vitry située au Tampon.

“On a fait des demandes de rendez-vous. On nous a demandé de créer une association, chose qui a été faite. Ensuite, on a convenu d’une convention avec la DEAL pour pouvoir utiliser cet endroit, et à chaque fois, on nous dit que notre dossier n’est pas à l’étude au Conseil municipal de Saint-Pierre”, déplore Eric Marcely, moniteur de moto-école. Sollicitée par l’association, la municipalité ne répond pas.

Pas de piste, pas de possibilité de travailler

Si elles n’ont plus de pistes à disposition, les conséquences pour les entreprises seraient lourdes. “Dans l’immédiat, on sera obligé de vendre nos motos, car on a encore des charges et des amortissements sur les véhicules. J’ai du personnel qui travaille en moto. Donc, les plannings seront à revoir”, explique Samuel Fontaine, gérant de l’auto-école Delta au Tampon, qui craint de ne pas voir ses salariés travailler en janvier prochain.

Saint-Pierre : les motos-écoles bientôt privées de piste d’entraînement en 2024 ? • ©Réunion La 1ère

Une mobilisation devant la sous-préfecture ce jeudi matin

Ce jeudi 14 décembre, les gérants d’auto-école, de moto-école, les motards et les futurs motards prévoient de se mobiliser devant la sous-préfecture et la mairie de Saint-Pierre. Le but est de trouver une solution au plus vite pour assurer la pérennité des motos-écoles concernées.