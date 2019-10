Suspicion de fraude électorale : une enquête ouverte à Saint-Pierre

Fait isolé ou plus : une enquête est en cours

Ambiance tendue à la mairie de Saint-Pierre

Première conséquence directe des révélations du site internet Médiapart de ce 1er octobre, l'ouverture d'une enquête par le parquet du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre. Simple synchronicité du calendrier ou signe prémonitoire, la veille, lors de son installation dans ses fonctions de procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbo avait rappelé son attachement à veiller à la probité du monde économique, associatif et politique.Sans préjuger de la véracité des vidéos publiées par les journalistes du site Médiapart, le parquet s'est saisi du dossier pour faire la lumière sur cette affaire. Sur les images, un homme glisse plusieurs enveloppes dans une urne électorale. Interrogé sur Réunion La1ère, Antton Rouget, l'un des journalistes ayant participé à l'enquête pour le site internet d'investigations, a expliqué être en possession de plusieurs vidéos et témoignages "de deux hommes proches de Michel Fontaine, eux-mêmes sympathisants du parti Les Républicains, qui ont décidé de rééquilibrer les bulletins parce que les électeurs avaient mal voté".Antton Rouget rajoute que "les individus ont reconnu les faits en disant avoir commis une erreur" et se pose la question de savoir si la fraude électorale supposée concerne un ou plusieurs bureaux. Soit s'il s'agit d'un fait isolé ou d'une action plus générale impliquant d'autres personnes.Les bulletins modifiés étaient en faveur du parti Les Républicains selon le site Médiapart. A la Réunion, le parti est représenté par Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre. Dans un court communiqué transmis à la mi-journée, il a condamné les "agissements individuels et isolés dans le cadre des dernières élections européennes" (voir encadré ci-dessous).Ces révélations interviennent après un long travail d'investigation selon nos confrères de Médiapart. Les documents video transmis par des lanceurs d'alerte leur sont parvenus au mois d'août dernier et la mise en ligne de leur article a été effectuée ce mardi 1er octobre.Depuis ce matin, l'ambiance est tendue dans les locaux de la mairie de Saint-Pierre où les employés municipaux s'interrogent sur la supposée fraude électorale et ses conséquences. Rappelons que nous sommes à six mois de prochaines échéances électorales et que le calendrier de ces révélations pèsera aussi sur l'ambiance de la campagne des municipales sur la commune de Saint-Pierre.