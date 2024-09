Un livre sur les "Zarabs" et les "Karanes" retrace l’histoire de la diaspora Gujarati à La Réunion et dans l’Océan Indien

Ce week-end, les Jardins de la Plage à Saint-Pierre seront le lieu des célébrations de la nouvelle année islamique. Des animations sont prévues : chants arabes, calligraphie ou encore présentation d’un ouvrage dédié aux flux migratoires indo-musulmans, avec l’arrivée des premiers "Zarabs" de La Réunion.

LH / Loïs Mussard •

A 88 ans, Ismaël Daoudjee Amode est la mémoire vivante de l’histoire de la diaspora Gujarati à La Réunion, et plus largement dans l’océan Indien. Deux grands courants migratoires sont à l’origine des communautés "Karanes" et "Zarabes".

Deux vagues migratoires indo-musulmanes dans l’Océan Indien

Les "Zarabs" de La Réunion, originaires du Gujarat, sont partis du port de Bombai, ont transité par l’île Maurice, puis sont venus à La Réunion.

Les "Karanes", des indo-musulmans shiites et quelques hindous, sont passés par l’Ouest, à savoir Zanzibar pour aller à Madagascar. Cette migration était antérieure à celle des "Zarabs" de La Réunion, précise Ismaël Daoudjee Amode.

Un livre et un projet de musée

Née à Madagascar, l’historienne Sahara Cassim, est l’autrice principale de l’ouvrage "Zarabs et Karanes, une histoire du peuplement gujarati de La Réunion 1860-1980". Un ouvrage construit avec d’autres contributeurs, à savoir Ismael Daoudjee Amode, Rocaya Safla et l’historien Laurent Hoarau.

L’ouvrage de 250 pages, à paraître au 1er trimestre 2025, s’inscrit dans le projet d’un musée "La Maison de l’Héritage du Gujarat". Une campagne de pré-commande du livre est d’ores et déjà ouverte, pour en assurer le financement.