Dans les hauts de Sainte-Marie, on sensibilise les enfants aux espèces endémiques qui peuplent les forêts de l'île

Ce mardi, une centaine d'enfants scolarisés à l'école de Terrain Elisa de Sainte-Marie s'est rendue dans les hauts de la commune pour une sortie pédagogique autour des espèces endémiques de l'île. En partenariat avec le Parc national, cette action vise à sensibiliser les citoyens de demain à l'importance de prendre soin de leur environnement.

La forêt de bois de couleur de Beaumont-les-hauts en guise de salle de classe pour un enseignement autour des espèces endémiques de La Réunion, voilà ce dont ont pu profiter des élèves de l'école Terrain Elisa de Sainte-Marie ce mardi.

Définir espèces endémiques et exotiques

A l'occasion d'une opération organisée par le Parc national, ces élèves d'école primaire ont reçu toutes les explications de ceux qui pratiquent les sentiers de l'île à longueur d'année et en connaissent les espèces sur le bout des doigts. Non loin de la forêt de Piton Fougères, point de rendez-vous de la balade éducatuve, Didier Cologni, guide accompagnateur en montagne et partenaire relais du Parc national, n'était pas avare en définitions pour débuter la matinée, leur rappelant ce qu'est une espèce endémique, une espèce exotique, une espèce indigène...

L'idée est ici de leur expliquer "pourquoi il y a un Parc national et pourquoi il faut protéger ce qu'on a à La Réunion, parcer que c'est unique", souligne Didier Cologni. Une de ses missions aujourd'hui est d'expliquer aux marmailles l'enjeu que représente la lutte contre les espèces exotiques invasives.

Protéger la forêt des espèces invasives

"Quand on va en forêt en famille, il faut toujours se méfier de ce qu'on va transporter, déplacer involontairement. C'est pour ça qu'on ne va pas emmener n'importe quoi, parce que dans la nature ça peut se naturaliser, ça pousse tout seul et ça peut devenir envahissant", explique-t-il à sa jeune audience, leur citant l'exemple d'une espèce invasive qu'ils connaissent bien, le goyavier.

Une sortie préparée en amont dans les classes

Peu de temps auparavant, les acompagnateurs en montagne étaient déjà venus dans leurs classes afin de leur présenter différentes espèces endémiques, et les enseignants avaient poursuivi par plusieurs séances sur les oiseaux et plantes présents dans la forêt qu'ils visitent aujourd'hui.

C'est donc muni de jumelles et de leurs petites fiches indiquant les oiseaux et les plantes à repérer aujourd'hui que ces petits observateurs sont partis à la découverte de la nature.

"J'espère que les enfants auront l'occasion de revenir avec leurs parents à Piton Fougères, pour leur présenter ce qu'ils ont appris à l'école", sourit Laëtitia Mussard, professeure des écoles à Terrain Elisa.

Mélodie, elle, est même venue avec son petit appareil photo pour montrer les oiseaux observés à sa maman. Keryan lui, est très content à l'idée de trouver dans la nature les espèces décrites sur sa petite fiche.

Plus de 1 200 élèves sensibilisés depuis le début de l'année

Parce que ces enfants sont ceux qui protégeront et prendront soin de l'environnement dans le futur, ces actions de sensibilisation sont une priorité, pour le Parc national.

"Ce genre de sorties c'est pour sensibiliser les marmailles à tout ce qui se passe autour d'eux, les raccrocher à la nature et leur permettre de découvrir leur environnement naturel qu'ils ont si près d'eux et qu'ils ne connaissent malheureusement pas", explique Laetitia Aubry, chargée du pilotage de la stratégie éducative au Parc national de La Réunion.

Depuis le début de l'année, plus de 1 200 élèves ont bénéficié d'actions de sensibilisation encadrées par ces accompagnateurs en montagne.