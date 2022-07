Emmaüs Réunion collecte des fournitures scolaires pour les plus démunis

Emmaüs Réunion et deux enseignes Leclerc organisent des collectes de fournitures scolaires pour les plus démunis. Cartables, trousses et cahiers étaient réceptionnés à Sainte-Marie, ce samedi 16 juillet.

LP / IP •

Des cartables, des trousses, des crayons ou encore des cahiers. Vous pouvez aider les plus démunis en effectuant ces achats, mais aussi en donnant des fournitures qu’ils vous restent dans les placards à la maison et qui sont encore en bon état.

Des fournitures neuves ou d'occasion

Emmaüs Réunion et deux enseignes Leclerc organisent des collectes de fournitures scolaires. Ce samedi 16 juillet, au Leclerc La Réserve de Sainte-Marie, et à celui du Portail à Saint-Leu, les bénévoles d’Emmaüs ont collecté les dons.

"Nous allons trier ces produits et selon les quantités et les qualités, on en laissera une partie sur les boutiques solidaires d’Emmaüs à Sainte-Clotilde, et l’autre partie sera orientée vers une école ou deux dans les Hauts de l’île, où il y aura des besoins", explique Bernard Grondin, directeur d’Emmaüs Réunion.

Des familles en difficultés à la rentrée

Organisées en partenariat avec le groupe Leclerc, ces collectes ont lieu alors que les prix des fournitures scolaires ont flambé cette année. "Beaucoup de familles seront dans la difficulté à la rentrée", assure Bernard Grondin.

A Sainte-Marie ce samedi, les bénévoles ont réceptionné de nombreux dons. "Cela peut servir à plein d’autres enfants alors que les temps sont difficiles", confie un client. Une petite fille est venue avec ses parents pour donner son cartable dont elle ne se sert plus.

Cahiers et feuilles oubliés dans les placards

Pour Nathalie, "c’est une solution anti gaspillage et ça peut profiter à d’autres enfants qui n’ont pas forcément les moyens de se procurer des effets scolaires neufs". "ouvent, il nous reste des cahiers et des feuilles à la maison, donner aide la planète et les enfants", ajoute Nathalie.

D’autant que la "rentrée est un gros budget pour les parents", souligne Cholé qui a profité de faire ses courses, pour acheter quelques fournitures et les déposer aux bénévoles.

De nouvelles collectes auront lieu samedi 23 juillet aux centres commerciaux Leclerc de La Réserve, à Sainte-Marie et du Portail, à Saint-Leu.