La première séance "ciné-bébé" dans une salle multiplexe de Sainte-Marie rencontre un franc succès

Plus de 500 spectateurs ont assisté à la première séance "ciné-bébé" organisée dans une salle multiplexe de Sainte-Marie. Le concept : permettre aux parents de se faire une toile avec tout le confort nécessaire pour leurs bébés et enfants en bas âge. Et le succès est au rendez-vous !

HA / Géraldine Blandin •

Ce mercredi matin, pour la séance du blockbuster "Barbie" programmée à 11 heures, l'équipe du Cinépalmes de Sainte-Marie a dû se réorganiser et réorienter les spectateurs vers une plus grande salle de projection face au succès rencontré pour leur opération "ciné-bébé". Plus de 500 personnes ont en effet assisté à cette première séance des plus inédite car destinée, comme son nom l'indique, aux familles avec des enfants en bas âge, pour ne pas dire avec des bébés... Le reportage de Réunion La 1ère : La première séance de "Ciné Bébés" à Sainte-Marie Lumière tamisée, volume sonore réduit, tables à langer... Le concept est on ne peut plus simple : les responsables du réseau Investissements et Commerces, propriétaires des salles multiplexes du Nord de l'île, ont voulu proposer une projection pour les plus grands mais adaptée au confort des jeunes enfants ! "On ouvre une séance spéciale pour que les parents puissent venir au cinéma voir le film du moment, explique Grégoire Cordeboeuf, le directeur du Cinépalmes. Du coup, la lumière est tamisée spécialement et le son est très réduit pour le confort de bébé". Pour cette séance de cinéma "spéciale famille", une lumière tamisée, un volume sonore réduit... et des tables à langer ! • ©Jean-Claude Toihir La séance ciné-bébé organisée dans une salle multiplexe de Sainte-Marie a rencontré un franc succès • ©Géraldine Blandin L'idée originale d'une maman de deux enfants Le Cinepalmes a donc retravaillé sa salle pour pouvoir accueillir les parents et leur famille. Des tables à langer sont par exemple également mises à disposition ! "Moi, je trouve ça bien parce que ça nous permet de suivre les derniers films à la mode et bébé, il aime bien aussi, il est concentré sur le film !", confie la maman du petit Shaïs, 6 mois. Pour l'occasion, plusieurs stands liés à l’univers parents/bébés ont été mis en place dans le grand hall du cinéma. Et la séance a été fixé au tarif unique de 6 euros, au lieu de 9 euros. Elle était bien sûr gratuite pour les moins d'un an. La séance ciné-bébé organisée dans une salle multiplexe de Sainte-Marie a rencontré un franc succès • ©Géraldine Blandin Aider d'autres mamans Le concept est né il y a plusieurs années dans l'Hexagone mais il n'avait jamais été mis en place dans l'île. Et c'est Laurence, une mère de deux enfants, qui est à l'origine du projet ici. Victime d’une dépression post-partum au cours de sa première grossesse, elle a interpellé les responsables sur cette problématique des parents souhaitant assister à des séances malgré le très jeune âge de leurs enfants. Plusieurs stands liés à l’univers parents/bébés ont été installés dans le grand hall du cinéma • ©Jean-Claude Toihir Aider les jeunes parents à sortir de l'isolement "Pour mon deuxième enfant, je me suis dit qu'il était hors de question de recommencer, il fallait qu’il se passe quelque chose", confie celle qui était également présente pour cette grande première pour les tout petits. "Avec cet évènement, je me dis que ça peut aider d’autres mamans alors je le fais avec grand plaisir", poursuit-elle. Face au succès rencontré ce mercredi, d'autres séances ciné-bébé devraient être programmées. Laurence, une mère de deux enfants, est à l'origine de ce concept "ciné-bébé" proposé par une salle de cinéma du Nord de l'île • ©Jean-Claude Toihir

