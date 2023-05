Le père Sébastien prononce ses derniers voeux, l'aboutissement de 22 ans d'engagement chez les Jésuites

Ce samedi 20 mai 2023, le père Sébastien prononce ses derniers voeux, aboutissement d'une vingtaine d'années d'engagement spirituel chez les Jésuites. Retour sur le parcours du prêtre, notamment connu pour son engagement auprès des jeunes à travers l'Eglise 2.0.

JCTS / Marie-Ange Frassati / Nadine Bachelot •

Ce samedi 20 mai est un jour important pour le père Sébastien Vaast : celui où il prononce ses derniers voeux, intégrant définitivement la Compagnie de Jésus, aussi connue sous le nom des Jésuites.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le père Sébastien prononce ce samedi ses derniers voeux, signant son engagement définitif auprès des Jésuites. Portrait.

22 ans d'engagement spirituel

Le représentant emblématique de l'"Eglise 2.0" à La Réunion s'est engagé il y a déjà 22 ans dans cet ordre religieux présent dans plus de 100 pays, créé en 1540 par un basque espagnol, Saint-Ignace de Loyola.

Une messe à 16h30

En présence du père François Boëdec, Provincial, soit le responsable des Jésuitses de toute la France, mais aussi de l'évêque Monseigneur Aubry, le père Sébastien prononcera ces ultimes voeux de toute importance lors d'une messe sur l'esplanade du Frère Scubillion à Sainte-Marie, à 16h30.

"La continuité d'un long chemin"

Une toute dernière étape d'intégration parmi les Jésuites qui, finalement, change peu pour le père Sébastien. "C'est la continuité d'un long chemin que j'ai entrepris il y a une vingtaine d'années", dit-il. Un long chemin qui ne s'arrête pas non plus, puisque, rappelle-t-il aussi, "il faut toute la vie pour devenir un compagnon de Jésus, pour savoir qui est Jésus Christ et continuer à marcher à sa suite".

"Je vais faire les voeux de pauvreté, de chasteté, et d'obéissance entre les mains du provincial, le responsable des Jésuites de toute la France. Ces voeux étaient définitifs de mon côté, mais la Compagnie avait besoin d'attendre et d'éprouver ma vocation jusqu'au bout" Père Sébastien Vaast

Mais qui est le père Sébastien ?

Aujourd'hui aumônier des étudiants et responsable de l'église 2.0 qui réunit la jeunesse réunionnaise autour de diverses actions mais aussi d'une messe en ligne tous les dimanches soir, le père Sébastien Vaast n'a pas toujours été prêtre jésuite.

Des études de SVT et de professeur des écoles

Plus jeune, le natif de Martigues dans le sud de la France se destinait à une carrière de professeur des écoles. C'est pendant ses études qu'il s'investit peu à peu dans la religion. Après quelques années de vie religieuse, il est ordonné prêtre en 2011 et officie à Bordeaux, où il donne également des cours de SVT dans un collège, à mi-temps. Avant d'arriver à La Réunion en 2015, il étudie aussi la théologie à Québec.

Une vocation "par amour"

Mais pourquoi cette vocation ? "C'est par amour, un amour imparfait certes, mais inconditionnel qui m'a appelé un jour, qui m'a subjugué, transcendé, que Jésus m'a manifesté et que j'ai envie de suivre au quotidien, en me donnant à tous finalement", répond le père Sébastien.

Un homme de terrain

D'un revers de la main, il balaie les ambitions de devenir évêque de La Réunion, que certains pourraient lui prêter. "Ce n'est pas du tout la vocation des Jésuites !", précise-t-il. Car le père Sébastien se plaît davantage à être un homme de terrain. Ses chantiers ? "La jeunesse, les personnes défavorisées, et notre maison commune, tout ce qui est l'écologie".

Accompagnateur de l'église 2.0 depuis 2017

Les jeunes sont effectivement son public de prédilection, avec l'église 2.0 dont il est le prêtre accompagnateur depuis 2017. Des jeunes avec qui il apprécie d'échanger, avec pour ambition de les "aider à grandir, à se construire", mais aussi les "ramener vers la foi, vers les questions essentielles, vers Jésus Christ", en utilisant leurs codes et leurs méthodes, numériques notamment.

"Avec les jeunes il faut être dans une parole vraie"

"J'essaie d'utiliser leur langage, leurs méthodes, et eux aussi m'apprennent beaucoup de choses sur ce que ça veut dire être jeune aujourd'hui, les questions qu'ils se posent, les difficultés et les peurs qu'ils peuvent rencontrer", explique le père Sébastien.