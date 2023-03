Précarité menstruelle : des distributeurs de protections hygiéniques installés dans un lycée de Sainte-Marie

La semaine de l’égalité homme-femme débute par une action symbolique à Sainte-Marie : le déploiement de deux distributeurs de protections hygiéniques d’un lycée. Le dispositif vise autant à diminuer absentéisme dû au manque de protections qu’à lever le tabou des règles.

HR/ODL •

C’est une mesure de justice sociale. Au lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie, les protections périodiques, tampons et serviettes sont gratuitement mis à dispositions des élèves.

Lutter contre la précarité menstruelle

Les distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons ont été installés bien en évidence dans le lycée : un devant l’infirmerie et un autre près de la vie scolaire. Les lycéennes peuvent s’en procurer gratuitement et ce n’est pas un hasard si un établissement d’enseignement professionnel a été ciblé par l’Académie et la Région. Dans ces lycées, 6 élèves sur 10 sont boursiers. Une femme dépense en moyenne entre 10 et 15 euros par mois pour ses protections. Le coût est ici entièrement pris en charge.

Trop de jeunes filles issues de milieux défavorisés manquent l’école, faute de pouvoir bénéficier de protections hygiéniques Huguette Bello, présidente du conseil régional

Lever le tabou des règles

Le lycée professionnel Isnelle Amelin est un établissement avec une majorité d’élèves féminines attirées par l’offre de formations centrées sur les métiers de l’esthétique, tant et si bien que la pertinence des distributeurs a échappé à quelques garçons. « Certains ont commencé à jouer avec les tampons, ils se sont fait attraper par les filles, il y a eu une explication, et maintenant c’est entré dans les mœurs ». raconte Jean-Philippe Bernard, le proviseur de l’établissement

Le plan de lutte précarité menstruelle

La collectivité accorde aux établissements une subvention pour l’acquisition des distributeurs ainsi que pour les réassortiments nécessaires. Le budget total pour l’année 2022 s’élève à 117 700 euros. Une enveloppe budgétaire de 200 000 euros est prévue pour l’année 2023. A terme, tous les lycées de l’île en seront dotés.