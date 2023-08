Rentrée scolaire à La Réunion : à dix jours de la reprise, les cours de soutien font le plein

A l’approche de la rentrée scolaire du 17 août prochain à La Réunion, de plus en plus d’élèves assistent à des cours de soutien. L’objectif : revoir les bases et se remettre à niveau avant la rentrée.

LP / Nakia Dany •

De la grammaire, de la conjugaison, un peu de syntaxe. Rosa, 20 ans, va passer en deuxième année à l’IRTS, l’Institut du Travail Social. Ce lundi 7 août, elle suit des cours de soutien scolaire, à Sainte-Marie.

Faire une remise à niveau

"Je suis venue pour faire une remise à niveau en Français, revoir les bases pour m’améliorer", explique Rosa qui a déjà suivi quatre heures de cours la semaine dernière.

A dix jours de la rentrée des classes à La Réunion, de nombreux élèves se sont déjà remis au travail. Partout dans l’île, différentes structures proposent des cours de soutien scolaire.

"J’ai beaucoup de difficultés en Histoire donc je suis venue, explique Brittany, 16 ans, qui fera sa rentrée en seconde. L'an dernier, j’avais des difficultés en maths et un professeur m’a beaucoup aidé, j’ai remonté mes notes".

Avant la rentrée, l'heure est au soutien scolaire dans un centre de Sainte-Marie. • ©Nakia Dany

Un rappel du cours et des exercices

Pour le professeur, la mission est simple : "faire un rappel du cours avant de travailler sur des exercices d’application".

"Je conseille aux élèves de lire les cours et noter leurs questions pour que l’intervention soit la plus ciblée possible par rapport à leurs besoins et ne pas tout reprendre à zéro, explique Armand Nagou, professeur agrégé de mathématiques.

Pour être efficace, l’élève doit préparer ses questions pour qu’on aille au cœur du problème. Armand Nagou Professeur

Avant la rentrée, l'heure est au soutien scolaire dans un centre de Sainte-Marie. • ©Nakia Dany

La coupure des vacances

Si certains élèves viennent d’eux-mêmes, d’autres sont encouragés et accompagnés par leur parent. Virginie Testan, est formatrice professionnelle et donne des cours de soutien scolaire. Elle est aux côté de Kaïs.

"Il a 6 ans, il va au CP donc on fait des révisions, on fait beaucoup d’écriture, on revient sur l’alphabet, les chiffres et on travaille sur certaines lacunes pour y remédier avant la rentrée, explique Virginie. En vacances, on voudrait faire une coupure, et on a tendance à mettre de côté, et même oublier ce qu’on a appris".

Le ministre de l’Education viendra à la rentrée

De quoi être prêt pour le jeudi 17 août, jour de la rentrée scolaire à La Réunion et jour aussi du début de la visite ministérielle de Gabriel Attal dans l’île.

Le nouveau ministre de l’Education nationale est attendu les 17 et 18 août prochains. Il devrait aborder les sujets du harcèlement scolaire, et être interpellé sur la question des mutations des enseignants Réunionnais dans l'Hexagone.