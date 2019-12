Sainte-Marie : ivre, il prend la RN2 à contre-sens

C’est avec 2,4 g d’alcool par litre de sang que le conducteur d’une camionnette a été interpelé par les gendarmes ce samedi après-midi à Sainte-Marie. L’homme de 44 ans roulait à contre-sens sur la 4 voies. Heureusement, aucun accident n’est à déplorer.

