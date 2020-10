Sept ans après l’assassinat d’Erick Samy, l’épouse empoisonneuse est à nouveau devant la cour d’Assises

Le second procès de Marlène Oulédi s’ouvre ce lundi 26 octobre devant la cour d’Assises de Saint-Denis. L’épouse empoisonneuse est accusée d’avoir assassiné son mari, Erick Samy, en 2013, avec la complicité de son amant. Le verdict est attendu vendredi.

Le procès en appel de Marlène Oulédi et François Chari va durer cinq jours. Il s’ouvre ce lundi 26 octobre devant la cour d’Assises de Saint-Denis. Marlène Oulédi est accusé d’avoir assassiné son mari, Erick Samy, par empoisonnement en 2013, avec la complicité de son amant, François Chari.Le 19 novembre 2013, à Sainte-Marie, Marlène Oulédi aurait fait boire à son mari un mélange mortel à base de bois de rempart et d’isopropanol. Le crime était presque parfait puisque la mort d’Erick Samy a d’abord été considérée comme naturelle.Plusieurs mois plus tard, des soupçons apparaissent et des appels anonymes sèment le trouble. Le corps d’Erick Samy est alors exhumé en 2014 et les enquêteurs s’intéressent de plus près à Marlène Oulédi et son amant, François Chari. Une enquête est ouverte pour assassinat.Ce tisaneur, présenté comme un sorcier, avoue alors avoir préparé le poison à la demande de sa maîtresse. Marlène Oulédi et son amant aurait voulu récupérer l’ensemble des biens d’Erick Samy qui avait fait fortune dans le bâtiment. Lors de son premier procès, l'épouse avait été décrite comme une femme vénale et une manipulatrice hors-pair.En juin 2017, malgré ses dénégations, Marlène Oulédi est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, et son amant à 25 ans de réclusion criminelle. Dès l'annonce du verdict, les avocats de Marlène Oulédi avaient annoncé leur intention de faire appel.Pour ce second procès qui s’ouvre ce lundi, Marlène Oulédi a fait appel à trois nouveaux avocats, dont deux pénalistes parisiens. Le verdict devrait être connu d’ici vendredi.