Sainte-Rose : sans le pèlerinage de la Vierge au Parasol, les commerçants déplorent un important manque à gagner

Alors qu’ils souffrent déjà des conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, les commerçants de Sainte-Rose s’apprêtent à subir un autre manque à gagner le 15 août prochain. Le pèlerinage de la Vierge au Parasol n’aura pas lieu.

Un manque à gagner important

Des messes partout dans l’île

Chaque année, des milliers de fidèles se retrouvent à Sainte-Rose, pour le pèlerinage de la Vierge au Parasol. Tout comment les grands rassemblements, l’évènement n’aura pas lieu le 15 août prochain, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.Les commerçants de Sainte-Rose comprennent cette décision, mais accusent un nouveau coup dur. Pour eux, le manque à gagner sera important. "L’année passée, nous avions servi 250 repas à emporter", explique un restaurateur. "On a déjà été deux mois sans activité, c’est difficile encore aujourd’hui de remonter la pente", affirme Rozanne, elle aussi restauratrice, à Sainte-Rose. Comme elle, les restaurateurs comprennent cette décision. "C’est la sécurité et la santé des gens le plus important", ajoute Rozanne.Chaque année, le 15 août, les commerçants de Sainte-Rose servent des centaines repas à emporter aux pèlerins. Jusqu’à 15 000 personnes se retrouvent pour célébrer la fête de l’Assomption. "Cette annulation va jouer gravement sur notre chiffre d’affaire", ajoute l’un d’eux.Le 6 août dernier, l’évêque de La Réunion avait annoncé l’annulation du pèlerinage. "Cet événement incontournable de la communauté catholique ne peut être envisagé dans sa configuration habituelle", expliquait Monseigneur Gilbert Aubry.Pour autant, des messes seront célébrées dans toutes les paroisses de l’île. A Sainte-Rose, trois messes se tiendront à Notre-Dame des Laves.