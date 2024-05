Commémoration du 10 mai à La Réunion : à Sainte-Suzanne, hommage aux esclavages, aux engagés, et à Edmond Albius

À La Réunion, le 10 mai est moins célébré que le 20 décembre. Mais, il commémore aussi l'abolition de l'esclavage, entre autres : c'est la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette journée nationale est instituée en 2006, après la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité depuis le 21 mai 2001.

À Sainte-Suzanne, des commémorations ont lieu ce vendredi matin au rythme du maloya.

À Sainte-Suzanne, ce vendredi 10 mai dans la matinée, un hommage a été rendu à l'esclave Edmond Albius, celui qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille. C'est dans ce contexte que la ville a reçu le prix de la Marianne d'Or. Ce concours existe depuis 40 ans déjà. Il récompense les meilleures politiques locales.

La Marianne d'Or c'est l'Oscar et le César d'un maire de France qui a écrit un scénario politique et qui l'a interprété dans son conseil municipal. Après son élection, il tient parole, il tient le programme qu'il a promis à ses électeurs. Cette journée est consacrée à une grande figure de Sainte-Suzanne (Edmond Albius NDLR). C'est la célébration de la vanille.

Edmond Albius, esclave qui a découvert le procédé de fécondation de la vanille, est reconnu au-delà des frontières réunionnaises.

Pour rappel, la ville de Sainte-Suzanne et l’association Sauvegarde de la Mémoire Réunionnaise (ASMR), avaient reçu le prix de la Marianne d’or du développement durable, dans la catégorie Mémoire et Modernité, pour le projet Edmond Albius, le mardi 5 décembre 2023.

À seulement 12 ans, Edmond Albius découvre le procédé de fécondation artificielle de la vanille. Il réussit une découverte exceptionnelle en 1841, qu’aucun scientifique et botaniste n’avait réussi.

Cette date du 10 mai a été reconnu par l’ancêtre de la fondation pour la mémoire de l’esclavage. C’était une journée dédiée à la présentation de la question de l’esclavage dans l’ensemble des établissements scolaires qui existent en France hexagonale. On doit parler de l’esclavage et notamment des anciennes colonies, ici et aux Antilles. Cette journée, c’est pour que les Français eux-mêmes se sentent concernés et s’investissent sur la question.