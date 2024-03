Messe de Pâques à La Réunion : un moment de ferveur et de célébration à Sainte-Suzanne

À la suite d'une période de carême de quarante jours, achevée par la Semaine Sainte, les chrétiens de La Réunion célèbrent, ce dimanche 31 mars, la Résurrection du Christ lors de la messe de Pâques.



À l'église de Sainte-Suzanne, des centaines de fidèles se sont réunis pour partager ce moment de ferveur.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Messe de Pâques : les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ

Pâques est la fête "la plus importante pour les chrétiens", souligne le Père Jean-François Laco, qui a célébré la messe de Pâques à l'église de Sainte-Suzanne. Beaucoup de fidèles se sont vêtus de jaune ou de blanc, symboles de "lumière et de vie".

Étymologiquement, la fête de Pâques signifie "passage". "Depuis la Résurrection du Christ, Pâques est donc la célébration du passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Le Christ sauve l'Homme du péché, du mal, de l'esclavage. Il appelle l'Homme à la vie éternelle", tient à rappeler le Père Jean-François Laco.

Pâques c'est non seulement la résurrection du Christ, c'est aussi sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Pâques est la fête chrétienne la plus ancienne. L’île est actuellement touchée par des violences. On est tous à la recherche de cette lumière intérieure. Pâques c’est le moment de revenir à l’essentiel, de se recentrer sur soi-même, de se remettre debout et d'avancer.