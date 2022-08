Sainte-Suzanne : des sapeurs-pompiers agressés, la profession sous le choc

Ce mardi 30 août, les sapeurs-pompiers de Sainte-Suzanne sont toujours sous le choc. Dimanche dernier, deux de leurs collègues ont été agressés, alors qu’ils sont appelés pour une intervention.

Céline Latchimy / Jean-Régis Ramsamy •

Dimanche 28 août, aux alentours de 8h, les sapeurs-pompiers sont appelés pour porter secours à une femme inconsciente. Deux d’entre eux ont été agressés à coups de pieds et de poings. Ils ont été frappés au niveau de la tête, de l’épaule et du cou. Ils souffrent de plusieurs plaies au visage.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Témoignages de pompiers agressés à Sainte-Suzanne

"En 34 ans de carrière, c'est la première fois que je reçois des coups"

Arrivés sur place, "on voit qu’il y a des gens en train de se battre" précise l'Adjudant Chef Didier Morau, l’un des sapeurs-pompiers agressé. Avant d’ajouter qu’ils se sont ainsi mis en retrait une première fois, en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Son collègue étant pris à partie, ils décident de s’éloigner davantage. Mais les agresseurs reviennent vers eux. "Je vois une voiture qui arrive sur nous. Quelqu’un sort de la voiture et nous dit que son frère a un problème respiratoire. Quand j’ouvre la porte pour lui porter secours, son frère me donne un coup de poing sous la bouche" explique celui qui, "en 34 ans de carrière, c'est la première fois que je reçois des coups".

Mwin lété obligé allé fé coud’ a mwin la bouche, au nivo de la lèvre inférieure dedans Adjudant Chef Didier Morau, sapeur-pompier agressé

Les professionnels n’ont par ailleurs pas pu porter secours à la femme inconsciente. Ils ont reçus deux jours minimum d’ITT.

"Psychologiquement, ils sont atteints"

Une plainte a été déposée assure la profession, et les deux victimes ont été accompagnées par leur hiérarchie. "Il est important pour nous que la population comprenne que les sapeurs-pompiers sont là pour sauver et qu’ils ne doivent pas être victimes de ces agressions, qui malheureusement se répètent" déclare François Ramassamy, chef du Groupement territorial Nord-Est du SDIS. Des agressions à répétition, notamment verbales : "toutes les semaines on a droit à une agression verbale. Mais on n’en tient pas compte car cela fait partie de notre métier. Mais là, il s’agit d’une agression physique".

Des blessures qui ne sont "pas graves physiquement. Mais psychologiquement, ils sont atteints. C’est pour cela qu’on les met tout de suite au repos".

L’agression a été condamnée par le Préfet, le Président du Département et les syndicats. Depuis le début de l’année, 13 agressions visant des sapeurs-pompiers ont été enregistrées. Les présumés agresseurs ont été identifiés. Ils seraient actuellement en garde à vue et pourraient être présentés au parquet dans la journée de demain.