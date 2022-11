Sainte-Suzanne : un garage solidaire pour réparer sa voiture à moindre coût

A Sainte-Suzanne, un garage solidaire permet aux personnes en difficultés de réduire la facture des réparations de leur véhicule. Le projet a abouti après plus d’un an de démarches administratives, et grâce notamment, à la détermination d’un passionné de mécanique.

Céline Latchimy avec Patrick Ramoudou et Marie-Ange Frassati •

Ce garage est une fierté pour Jean-François Partal. Après plus d’un an de démarches administratives, ce passionné de mécanique vient d’ouvrir à Sainte-Suzanne un garage solidaire. "C’était mon rêve de continuer dans ce métier-là. C’est une passion. Je fais ça depuis que j’ai 18 ans" confie le garagiste. Une joie partagée puisqu’il fait le bonheur des clients mais également de ces quatre salariés. L’objectif est de permettre aux personnes en difficultés, bénéficiaires de minima sociaux, de réparer leur véhicule, sans avoir trop peur de voir la facture à la fin. Aider les personnes en difficultés à réparer leur voiture Dans ce garage, "on travaille comme dans un garage normal mais pour les personnes qui n’ont pas trop les moyens pour faire réparer leur voiture, notre but est de les aider à la réparer avec moins de frais". Des personnes qui peuvent en effet bénéficier d’un tarif spécial, "sur présentation de documents, comme par exemple de la CAF ou du RSA" précise toutefois Jean-François Partal, le responsable de ce garage solidaire. Un garage solidaire a ouvert ses portes à Sainte-Suzanne • ©Thierry Chenayer Permettre la réinsertion professionnelle Depuis l’ouverture de la structure il y a 15 jours, il fait le bonheur de Roann Cerveau, Brice Mounoussamy, Carine Bègue et de Dominique Célerine, qui ont retrouvé un emploi. Des contrats PEC, Parcours Emplois Compétences. "I apporte a moin un plus pou rentre dans la vie active, pou gayn de l’expériences dans le domaine de la mécanique. Par les temps qui courent, t un peu dur et la mi retrouve un travail et mi retrouve un peu l’espoir" confie Roann. Pour Carine, au chômage depuis plus de sept ans, c’est le soulagement. "A un certain moment, mi t fine commence découragé. Mi t passe bonpé z’entretien, et t rende a moin jamé de réponses". Le garage associatif a reçu une subvention de 20 000 euros du Conseil Départemental. Il est ouvert à toute clientèle mais les personnes en difficultés pourront donc bénéficier de tarifs spéciaux pour faire réparer leur véhicule.

partager l'article