Salazie : les paroissiens de l'église d'Hell-Bourg vont faire ressusciter leur clocher

Privés de clocher depuis une quarantaine d'années, les paroissiens de l'église Saint-Henri, à Hell-Bourg, se sont cotisés pour financer sa reconstruction avec l'aide d'une association. Ce sont encore eux qui travailleront bénévolement sur le chantier pour que le son des cloches résonne à nouveau dans le village de Salazie.

HA / MAF •

Ce samedi après-midi, avant l'heure de la messe, une poignée de paroissiens sont affairés sur le chantier du nouveau clocher de l'église Saint-Henri qui se trouve juste en face de la Maison Folio à Hell-Bourg.

Difficile de ne pas entendre le son des pelles et de la bétonnière qui tourne à plein régime. Mais bientôt, c'est bien celui des cloches qui résonnera à nouveau dans le pittoresque village de Salazie. La concrétisation d'un projet rendu possible par la détermination des paroissiens, eux-mêmes.

Une église détruite, puis reconstruite mais...

"Ca fait quatre ans qu'on voulait relancer ce projet", confie Monique Técher. Et la paroissienne a hâte d'entendre à nouveau sonner les cloches de son village. Des cloches qui ont été remisées à la cure depuis plusieurs années. Depuis que la petite église a été privée de son campanile il y a de cela une quarantaine d'années...

"C'est un évènement qui a son importance puisque le clocher existait jusqu'au passage du cyclone Jenny où le beffroi a été emporté en même temps que l'église", rappelle Robert Fonlupt, responsable de l'association Sauvegarde et Renouveau d'Hell-Bourg qui a participé au montage financier du projet aux côtés des paroissiens qui se sont cotisés.

La paroisse Saint-Henri, à Hell Bourg, va retrouver son clocher • ©Alexandra Pech

Les cloches démontées il y a 40 ans

"On avait une très belle église en bois à l'époque qui ressemble à celle de Grand Ilet, et elle a été reconstruite en béton (en 1975, ndlr)", poursuit cet amoureux du patrimoine de Salazie. "Ensuite, les cloches ont été remontées mais de façon très "gros doigts" et puis un hôtelier a demandé à ce qu'elles soient démontées parce que les touristes étaient gênés par le son de la cloche à 6h du matin"...

L'association Sauvegarde et Renouveau d'Hell-Bourg est également intervenue pour échanger sur la manière dont on allait être reconstruit ce clocher. "On est parti sur une photo d'époque où on voyait l'ancien beffroi. On s'en est inspiré", explique encore Robert Fonlupt.

Les travaux de reconstruction du clocher de la paroisse Saint-Henri devraient durer environ six mois. • ©Alexandra Pech

Dix mètres de hauteur

Le clocher fera une bonne dizaine de mètres de hauteur et les travaux devraient durer environ six mois. Six mois durant lesquels les paroissiens travailleront bénévolement les week-ends. "Les anciens l'ont connu et entendu et ils aimeraient retrouver ce son qui les réveille et qui est important dans la vie et la cohésion du village", défend Robert Fonlupt.

"Une église sans clocher, c'est comme s'il n'y avait pas d'âme dans le village", lâchait ce samedi après-midi un autre paroissien heureux de participer au projet. Hell-Bourg n'a pas perdu son âme, mais celle-ci va retrouver de son aura.