Le Salon des Seniors, ou comment bien vieillir

© Réunion la 1ère

Adapter le logement

© Réunion la 1ère

Salon des Seniors, le maintien à domicile Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Garantir le pouvoir d’achat

© Réunion la 1ère

Salon des Seniors, le pouvoir d'achat Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Un secteur créateur d’emplois

© Réunion la 1ère

Salon des Seniors, les formations Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Un quart de la population aura plus de 50 ans en 2030. Aujourd’hui déjà, les plus de 65 ans sont 3 fois plus nombreux que dans les années 80 à La Réunion. Ils sont près de 62 000 et devraient atteindre les 200 000 d’ici 2040. Le défi est donc de taille.Préparer sa retraite, trouver le bon logement ou adapter celui qu’on possède déjà, prévoir des activités et surtout disposer de ressources suffisantes sont autant de points dont il faut se préoccuper le plus tôt possible, de l’avis des experts. Sur le salon, ils sont une centaine à informer et conseiller les visiteurs.En matière de logement, plusieurs options sont par exemple possibles. Elles peuvent dépendre du nombre de places disponibles dans le cas des maisons de retraite ou des EHPAD, mais aussi des revenus des personnes.De nouvelles formules font aussi leur apparition depuis peu. Ainsi des logements alternatifs à la maison de retraite sont proposés dans des résidences spécifiques. Les appartements sont indépendants et le bâtiment dispose de réceptionnistes et d’espaces communs pour offrir du lien social.Cependant, si certains seniors pourront accéder à ce type de logements ou à une prise en charge sans trop de difficultés, pour d’autres le maintien à domicile, s’il est possible, sera privilégier. Beaucoup de gramounes préfèrent d’ailleurs rester chez eux, là où ils ont bien souvent fait leur vie.Il faut cependant adapter le logement. Le Département propose des aides pour financer certains types de matériel. Les détails avec Olivier de Larichaudy.Mais la retraite est aussi une chose qui se prépare, financièrement notamment. Ainsi, avec l’augmentation du coût de la vie, certains seniors ont bien du mal à faire face. L’augmentation du pouvoir d’achat devient ainsi une préoccupation du quotidien.Sur le salon, des experts dispensent ainsi des conseils pour se constituer un pécule, afin de pallier aux besoins liés à la perte d’autonomie notamment, mais aussi pour rendre le quotidien plus agréable. La complémentaire retraite ne serait alors pas à négliger.La question de la succession est aussi abordée. Ainsi, afin de ne pas perdre les économies d’une vie, des conseillers patrimoniaux renseignent sur les différents moyens de transmettre son patrimoine. Mieux vaut d’ailleurs débuter sa succession avant 85 ans.Reportage d’Olivier de Larichaudy.Les plus de 65 ans représenteront 200 00 habitants sur le million que doit compter l’île dans 20 ans. Un vieillissement de la population qui pose donc la question de l’adaptation de l’offre de prise en charge et des services à la personne. Le secteur va vivre un véritable boom, avec à la clé des créations d’emplois.Certains centres de formation profitent donc du salon pour communiquer sur les certifications et diplômes existants en la matière. Les métiers proposés vont de celui d’assistant de vie aux familles à celui de manager des établissements gérontologiques.Les précisions d’Olivier de Larichaudy.