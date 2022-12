Samantha Jean-François, championne du monde de MMA : "c'est un dépassement de soi, qui nous donne une meilleure estime de nous-même"

En août dernier, la Réunionnaise Samantha Jean-François remportait le titre de championne du monde de MMA à Dubaï. Quelques mois après, elle est de passage à La Réunion et participera notamment à la Journée Femmes Guerrières aux Camélias dimanche.

JCTS / GM •

Le 28 août 2022, "Spicy", car c'est ainsi qu'on la surnomme, remportait brillamment un titre de championne du monde de MMA ("mixed martial arts", ou arts martiaux mixtes) dans la catégorie des moins de 52 kg, lors de l'Hexagone MMA 4 organisé à Dubaï.

Ces jours-ci, la voilà de retour sur son île natale, pour participer notamment à la Journée Femmes guerrières à l'académie des Camélias le dimanche 18 décembre.

Retrouvez l'interview de Samantha Jean-François au JT de 19h de Réunion La 1ère, par Gaëlle Malet :

Interview en plateau de Samantha Jean-François, championne de MMA

Dix ans de sacrifices et d'investissement

Si la pratique du MMA n'est légalisée en France que depuis 2020, "Spicy" en a fait sa passion depuis déjà dix ans. "Aujourd'hui c'est enfin le grand jour pour moi, un grand mérite, l'aboutissement de dix ans d'efforts, d'investissement et de sacrifices", dit-elle quant au titre mondial remporté en août dernier.

Samantha Jean-François se réjouit d'ailleurs de voir que "beaucoup de femmes s'y mettent".

"Le MMA, c'est un dépassement de soi, ça nous donne vraiment une meilleure estime de nous-même en tant que femme et en tant que sportive" Samantha Jean-François, championne du monde de MMA

Parmi les causes qui lui tiennent à coeur, la lutte contre les violences conjugales, "véritable fléau". Un combat qui peut se mener via le MMA, selon elle, en leur apprenant à "vivre différemment cette situation, s'en sortir", et "gérer leurs émotions, les conflits, davantage travailler sur la communication".

Plusieurs activités à découvrir à la Journée Femmes Guerrières

Quant à la Journée Femmes Guerrières, elle se déroulera ce dimanche 18 décembre à l'Académie des Camélias. Pendant une demi-journée entièrement dédiée aux femmes, ces dernières sont invitées à découvrir leur force et leur puissance en compagnie d'autres femmes expertes en "yogalates", en "animal flow", en "danse racine" ou encore en alimentation naturelle lors d'initiations. Evidemment, Samantha Jean-François sera de la partie, et donnera entre autres une conférence où elle partagera son parcours inspirant, en plus d'une démonstration de MMA.

Les participantes sont invitées à venir y participer gratuitement au 35 rue des Camélias à Saint-Denis, à partir de 8h30, avec leur tenue de sport.