Se garer en marche arrière sur une place de parking, une pratique qui se normalise ?

Dans les allées des parkings, des voitures rangées en bataille, et quasiment toutes garées en marche arrière. Au fil des années, voilà une pratique qui semble avoir conquis une grande partie des conducteurs. Mais pourquoi ? Explications avec un moniteur de conduite.

Johanne Chung / Bruce Régent •

Peut-être l'avez-vous remarqué en allant faire vos courses : de plus en plus de voitures sont garées en marche arrière, dans le sens du départ, sur les parkings de grandes surfaces et centres commerciaux. "Je préfère m'embêter quand je rentre, et être tranquille quand je sors !", explique pour sa part Christelle, qui a opté pour cette façon de stationner.

Il y a un petit hic, concède-t-elle : lorsqu'il faut tout mettre dans le coffre au retour, le caddy ne passe pas entre les voitures. "Effectivement, ça prend plus de temps pour ranger les courses". Fabrice lui, a sa technique : "On met le chariot devant la voiture, et on récupère les sacs de course après".

L'argument de la sécurité

Au-delà de ce souci de praticité lors du rangement des achats, ceux qui ont pris le parti de se garer en marche arrière brandissent un argument de taille : celui de la sécurité. "Pour sortir c'est mieux, parce qu'une personne peut surgir à tout moment, je n'ai pas envie d'écraser quelqu'un !", avance pour sa part Sébastien.

Voitures garées en marche arrière sur un parking d'hypermarché • ©Bruce Régent

Cédric, moniteur de conduite et gérant de l'auto-école Automative Stop, voit des avantages et inconvénients dans chacun des deux usages : "Il faut peser le pour et le contre. C'est soit la facilité de charger sa voiture, soit la sécurité au moment de la place de stationnement".

Le rangement en marche arrière préconisé du côté droit

Mais que dit la théorie ? "Sur les routes à double-sens, le rangement en bataille en marche arrière est fortement recommandé du côté droit. Vous le remarquerez, rentrer en marche avant du côté droit, c'est beaucoup plus délicat. Du côté gauche ça va être beaucoup plus simple de rentrer en marche avant. Le seul souci du rangement en bataille en marche avant, c'est qu'en sortie on a beaucoup moins de visibilité donc on est beaucoup moins en sécurité pour s'insérer dans la circulation", décrit Cédric Cellier, gérant de l'auto-école Automative Stop.

"Souvent en faisant une marche arrière, on ne voit pas la personne avec son chariot qui arrive sur le côté, qui marche le long des voitures, parce que dans l'angle arrière on n'a pas cette visibilité qu'on aurait si on était garé en marche arrière" Cédric Cellier, moniteur de conduite

Enseigné dans les auto-écoles

Si la pratique semble se répandre, c'est peut-être en raison de l'enseignement délivré dans les auto-écoles, suppose Cédric Cellier. "C'est entré dans les moeurs : en auto-école, on demande aux élèves de se garer en marche arrière, et c'est une habitude qui leur reste et qui est plutôt bénéfique pour la sécurité. Le répéter en formation ça commence à porter ses fruits", se satisfait-il.

Pas évident pour tout le monde !

Toujours est-il que pour certains, le stationnement en marche arrière n'est pas toujours chose aisée, et la manoeuvre peut faire perdre patience à ceux qui patientent derrière. Dans ces cas-là, le moniteur de conduite appelle à la compréhension des autres conducteurs. "Il faut juste demander aux autres conducteurs d'être un peu indulgents. Il faut se dire que si cette personne a déjà du mal à rentrer en marche arrière, sortir en marche arrière ça pourrait peut-être causer un accident", avance-t-il. A bon entendeur !