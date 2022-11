Sécurité routière : 26 silhouettes noires pour marquer les esprits

Des silhouettes noires aux abords des routes réunionnaises. Installées pendant un mois sur 26 lieux d’accidents mortels, elles rappellent aux usagers les risques encourus en cas de mauvais comportement.

ODL/LF •

Une grande silhouette noire se dresse sur le rond-point de la zone commerciale du Sacré Cœur au Port.

Elle rappelle aux usagers de la route le drame survenu à ce même endroit il y un an : un motard y perdait la vie. Sa vitesse excessive était en cause.

Des accidents moins nombreux mais plus graves

Ces silhouettes sont au nombre de 26, réparties entre Saint-Denis et Sain-Pierre pour marquer les esprits et marteler un message : les (mauvais comportements) sont la première cause d’accident sur les routes.

Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet rappelle les principaux facteurs de risque : la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants la vitesse, et l’usage du téléphone au volant.

Silhouette au rond point de Sacré Cœur • ©Laurent Figon

Les autorités constatent aussi depuis le début de l’année une augmentation du nombre de morts sur les routes alors que globalement le nombre d’accidents et de blessés est en baisse.

Conclusion : les accidents sont plus graves.

Depuis le début de l’année, on dénombre 41 décès sur les routes réunionnaises.

Des lycéens participent à la campagne de prévention

Comme en 2020, les lycéens portois de Léon de Lepervanche ont fabriqué ces silhouettes, qu’ils ont associées à une campagne d’affichage.

Des têtes de morts, du sang, des contrastes forts entre le noir le rouge et le blanc, les affiches sont minimalistes et conçues pour choquer, et ainsi accentuer la portée du message. Des slogans percutants ont été aussi été retenus, parmi lesquels « Roule vite, mort vite ».