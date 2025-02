Sécurité routière : 40 personnes tuées et 1 137 blessées sur les routes réunionnaises en 2024

Les chiffres de la sécurité routière sont en hausse. En 2024, le nombre de morts sur les routes augmente, tout comme celui des blessés, dont ceux hospitalisés. Le sous-préfet a dressé hier, jeudi 20 février, le bilan de l’année 2024.

LH •

Hier, jeudi 20 février, à l’occasion d’une opération de contrôle routier dans le Nord de l’île, le sous-préfet Vincent Bernard-Lafoucrière a dressé le bilan de l’année 2024 en matière de sécurité routière.

40 tués sur les routes, 30% étaient des piétons

L’an dernier, 40 personnes sont décédées sur les routes réunionnaises, ce sont 10 de plus qu’en 2023. Les hommes comptent pour 31 des tués, et les femmes sont au nombre de 9.

Parmi les victimes de la route, 38% circulaient en voiture, 18% à moto, 3% en scooter, 3% en poids-lourds, 8% à vélo, et 30% étaient des piétons.

L’alcool est en cause dans 26% des décès, idem pour la vitesse. 20% des accidents mortels sont liés à la consommation de stupéfiants et 18% à d’autres causes.

Les accidents mortels sont principalement localisés dans la zone Nord, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, et à l’Ouest, entre Le Port et Saint-Paul.

1 137 blessés sur les routes en 2024

En 2024, 931 accidents corporels ont été enregistrés, soit une hausse de 6% par rapport à 2023. Le nombre de blessés s’élève à 1137, dont 333 hospitalisés. Une hospitalisation en hausse de 37%.

A noter, le code de la route définie désormais les conditions de la circulation en interfiles des 2 ou 3 roues. Depuis le 11 janvier 2025, les deux-roues peuvent donc circuler entre les voies les plus à gauche, lorsque les files des autres véhicules sont à l’arrêt ou roulent à vitesse très réduite.

3 personnes tuées en janvier 2025

En janvier 2025, 81 accidents corporels ont déjà été enregistrés. Trois hommes sont décédés sur les routes et 97 ont été blessées, dont 34 hospitalisées. Deux personnes décédées circulaient en voiture, une à vélo.