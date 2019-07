Sécurité routière : 87 infractions relevées en 24 heures et une voiture accidentée et abandonnée

Contrôles routiers et voiture accidentée

Les forces de police avaient prévenu. Elle étaient bien mobilisées sur les routes de l’île cette nuit. Jusqu’à 7h30 ce samedi 6 juillet, 58 agents de la Direction Départementale de Sécurité Publique de Saint-Denis, du Port, de Saint-Pierre et de Saint-André ont ainsi procédé à des contrôles routiers.13 opérations ont ainsi permis de contrôler pas moins de 239 véhicules, moto et cyclos. Les forces de l’ordre ont effectué 70 dépistages d’alcool et 13 véhicules ont été immobilisés. Au final 87 infractions ont été constatées.La gendarmerie est, elle, intervenue sur la route du théâtre à Saint-Gilles, vers 22h15. Un accident s’y était en effet produit. A son arrivée, elle a ainsi trouvé une voiture accidentée, couchée sur le côté. Personne ne se trouvait sur les lieux.D’importantes traces de sang ont pourtant été repérées dans le véhicule. Pour l’instant les gendarmes ignore les causes de l’accident mais espère bien retrouver rapidement le conducteur du véhicule.Aucun retrait de permis n’a été enregistré, mais 2 conducteurs ont été contrôlés en état d’ivresse à un taux supérieur à 0,4 mg/l d’air expiré, ce qui constitue un délit.Trois autres ont été sanctionnés d’une contravention pour conduite sous l’emprise d’alcool à un taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré.Deux automobilistes ont été sanctionnés pour le délit de défaut d’assurance. Un autre a reçu une contravention pour excès de vitesse inférieur à 50 km/h, 8 pour usage du téléphone en conduisant ou encore 15 autres pour défaut de contrôle technique.L'an dernier, la célébration des résultats du bac avaient été endeuillée après l'accident mortel qui avait coûté la vie à 3 jeunes dans les hauts de Saint-Paul.