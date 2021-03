Sécurité routière : neuf morts depuis le début de l’année sur les routes, un appel à la prudence est lancé

LP •

Le bilan est déjà lourd. Au 1er mars, neuf personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion. L’an dernier, à la même époque, cinq personnes étaient décédées sur les routes de l’île.

Circulation dense durant les vacances

Dans un communiqué, publié ce mercredi 3 mars, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, lance un appel à la prudence avant le début des vacances scolaires ce vendredi. Il appelle "les usagers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route pendant les prochaines vacances scolaires, période pendant laquelle la circulation sera plus dense et plus sensible".

Vitesse, téléphone, distance de sécurité

La vitesse est la première cause de mortalité routière. Elle est limitée sur l’ensemble du réseau routier et cette réglementation s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules sans exception. "Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves, rappelle la préfecture. Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision se rétrécit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route".

Les autorités rappellent que "téléphoner en conduisant détourne l'attention et multiplie par trois le risque d’accident". L’utilisation d’un téléphone portable est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de trois points du permis de conduire. De plus, depuis le 22 mai 2020, une nouvelle réglementation permet la suspension temporaire du permis de conduire pour l’infraction de téléphone au volant lorsque celle-ci est commise concomitamment à une autre infraction au code de la route en matière de règles de circulation.

Renforcement des contrôles

Parmi les autres consignes de sécurité : respectez les distances de sécurité. Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de trois points au permis de conduire. Enfin, bannissez la consommation d’alcool et de stupéfiants et soyez sobre au volant. Le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel.

Le préfet rappelle que les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur les routes pendant cette période.