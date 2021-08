Sécurité routière : un pilote de deux-roues alcoolisé et multirécidiviste placé en garde à vue

Les gendarmes ont réalisé une série de contrôles routiers ce mardi, sur différents axes routiers de l'île. Au total, près de 50 infractions ont été relevées dont un pilote de deux-roues alcoolisé qui a refusé d'obtempérer.

GM •

Les motocyclistes des Brigades motorisées de St Paul et de la Rivière St Louis, ont réalisé hier matin, deux actions de contrôle des flux routiers sur la RN.1. Un premier contrôle a été mis en place à hauteur du viaduc du Bernica, commune de St Paul et un second, sur la commune de la Possession.

31 infractions relevées en 4 heures

Au total, 31 infractions ont été constatées parmi lesquelles :

10 circulations non autorisées sur la voie dédiée

9 vitesses avec interception dont un conducteur qui s’est vu retirer son permis de conduire sur le champ

4 dépassements par la droite



1 défaut d’assurance

3 défauts de contrôle technique

1 usage de téléphone

2 plaques d’immatriculation non conforme

1 non-respect d’une mesure d’immobilisation



Le même jour, dans l'après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisée de St Benoit appuyés par les militaires de la brigade de Ste Marie ont opéré un contrôle de vitesse, sur la RN.2 .

Ce n’est pas moins de 17 automobilistes qui ont été interceptés pour diverses infractions dont :

11 excès de vitesse

1 conduite malgré suspension administrative de permis de conduire

1 téléphone

2 défauts équipements deux-roues

1 défaut de contrôle technique

Un pilote de deux-roues multirécidiviste en garde à vue

Un pilote de deux-roues, multirécidiviste qui plus est, a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et alcoolémie délictuelle. Le deux-roues a été saisi et devrait être détruit dans les prochains jours.