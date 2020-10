Sécurité routière : un "relâchement" constaté, les forces de l’ordre intensifient les contrôles

La gendarmerie intensifie les contrôles routiers de jour comme de nuit. Depuis le confinement, les forces de l’ordre constatent un relâchement dans le comportement de certains automobilistes. Hier soir, 70 excès de vitesse ont été constatés dans le Nord-Est.

Flashé à 162 km/h au lieu de 90 km/h

25 décès sur les routes en 2020

Déployés sur les secteurs de Duparc à Sainte-Marie et de la Vanilleraie à Sainte-Suzanne, les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît et les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît et de l’Escadron de Gendarmerie Mobile ont eu fort à faire.De 19h à 22h, ils ont relevé 70 excès de vitesse, dont 4 à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, à savoir à 140 km/h au lieu de 90 km/h sur ces secteurs. L’un des automobilistes a atteint la vitesse de 162 km/h.Trois véhicules ont été placés en fourrière administrative. La gendarmerie rappelle ce vendredi que les vitesses excessives sont à l’origine de 22% des accidents sur la route. Depuis la fin du confinement, les forces de l’ordre constatent un relâchement dans le comportement de certains automobilistes.Depuis le début de l’année, on déplore 25 accidents mortels sur les routes réunionnaises. Un piéton percuté par un véhicule sur le boulevard Sud à Saint-Denis est décédé mardi dernier. Deux motards avaient perdu la vie au Port et au Tampon le mois dernier.