Semaine créole : huit Réunionnais sur dix parlent le créole, mais les jeunes l'utilisent moins

Du 23 au 27 octobre, la semaine créole met à l’honneur la langue et la culture créole. L’occasion de s’intéresser à l’évolution de la société réunionnais et la place qu’elle accorde au créole. Une question largement débattue ce jeudi 24 octobre au soir dans l’émission Sobatkoz sur Réunion la 1ère.

Quelle place pour la culture et la langue créole à La Réunion ? En 2019, 81% des Réunionnais déclarent maîtriser la langue créole. Une maîtrise qui varie cependant selon les âges, les Réunionnais de 40 à 59 ans étant ceux qui parlent le plus le créole, à raison de 84%. Viennent ensuite les plus de 60 ans pour 83% et les 25-39 ans pour 82%.

Les Réunionnais de 15 à 24 ans qui finalement le parlent le moins, à hauteur de 73% tout de même, relève une étude de l’INSEE sur les pratiques culturelles à La Réunion. L’influence des parents dans la petite enfance semble être déterminante, y apprend-on.

Une transmission sociale et familiale

94% des Réunionnais dont les parents parlaient en créole durant leur enfance le parlent également. La langue parlée dans l’enfance est plus déterminante que le fait d’être né à La Réunion. Parmi ceux qui sont nés en dehors de l’île mais qui ont connu cette pratique dans l’enfance, 86% déclarent maîtriser la langue. En revanche, 70% de ceux nés à La Réunion, mais dont les parents ne parlaient pas la langue, maîtrisent la langue.

Les natifs diplômés du supérieur sont moins nombreux à maîtriser la langue que ceux dont le niveau de diplôme est inférieur, à raison de 70% pour les premiers contre 90% pour les seconds, selon l’INSEE.

Une transmission orale plus qu’écrite

Mais les Réunionnais ne parlent pas pour autant en créole à tous les instants de la vie. 47% regardent la télévision en créole. Chez les 40-59 ans, ils sont un sur deux, moins chez les jeunes entre 15 et 39 ans. Une minorité de Réunionnais déclarent suivre l’actualité en créole, tous âges confondus.

Langue davantage parlée que lue, la lecture de livres en créole concerne moins de 1% des Réunionnais, révèle l’étude de l’INSEE. En 2019, l’offre d’ouvrages restaient limitée mais tend à se développer depuis plusieurs années, tout comme celle au théâtre, plus avancée. Parmi les Réunionnais de plus de 15 ans ayant assisté à une pièce de théâtre, 14% ont vu une représentation en créole, et 10% un kozé-konté.

Des Réunionnais attachés à leur musique

La musique est un vecteur important de la culture et de la langue créole. 91% des Réunionnais écoutent de la musique, et 6 Réunionnais sur 10 tous les jours ou presque.

82% des Réunionnais écoutent des musiques de La Réunion et des Mascareignes, type séga ou Maloya. 70% des Réunionnais écoutent des variétés françaises et 50% des variétés internationales. Les jeunes écoutent plutôt du rap que de la variété française.

La transmission familiale joue là aussi un rôle important dans les pratiques d’écoute musicale, les parents influençant leurs enfants.

Les spectacles de rue plus que les salles obscures

Les Réunionnais sont nombreux à fréquenter les concerts, environ 32%. En 2019, 20% ont assisté à un concert de Séga ou de maloya, et 6% à un concert de variété française. Et puis, 8% des Réunionnais ont participé à un kabar ou à un fonnker, le plus souvent des Réunionnais de 25 à 59 ans. Les Réunionnais préfèrent assister à des évènements de rue, plutôt que dans un équipement culturel.

A La Réunion, les jeunes se tournent fortement vers le cinéma, et pratiquent la lecture plus que leurs aînés. Chez les 15-24 ans, un jeune sur deux déclare lire, contre 35% des plus de 60 ans. Les jeunes Réunionnais lisent d’abord des bandes dessinées, 32%, des mangas, 26%, et des romans de science-fiction ou d’horreur, 18%.