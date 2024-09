Septembre rouge : un mois pour sensibiliser aux cancers du sang, un millier de Réunionnais sont concernés

L’opération "septembre rouge" vise à sensibiliser le public sur les cancers du sang. A La Réunion, près d’un millier de malades sont concernés. L’objectif est de collecter des fonds mais aussi d’inciter au don de moelle osseuse, un geste qui permet de sauver des vies.

LH / Olivier de Larichaudy •

Ce sont des pathologies rarement évoquées, et particulièrement méconnues. Leucémies, lymphomes, néoplasies myéloprolifératives, sont des maladies rares qui concernent près d’un millier de personnes à La Réunion.

Un mois pour sensibiliser

Afin de mieux soigner les personnes qui sont atteintes par ces maladies, l’opération "septembre rouge" vise à sensibiliser, notamment au don de moelle osseuse, et récolter des fonds pour financer la recherche et accompagner les malades.

Des tirelires sont à disposition sur les comptoirs des pharmacies. L’association Hema 974, accompagne les malades, que ce soit sur l’aspect psychologique en apportant un soutien moral, ou en les aidant dans les démarches administratives. Le soutien peut aussi être financier pour les patients qui doivent partir en métropole pour des soins ou une greffe de moelle osseuse, explique Nathalie Cazanove, la présidente d’Hema 974.

Le combat d’Alice

Fatigue chronique, douleur osseuse, lésions oculaires et pertes d’immunité, des symptômes à ne pas prendre à la légère.

Alice, 29 ans, est une survivante. A 6 ans, on lui diagnostique un cancer des os et on lui annonce une espérance de vie de 3 mois. A cette époque, Alice a déjà survécu à une leucémie et à son lourd traitement à l’âge de 4 ans. La maladie récidive à ses 17 ans, puis à 23 ans.

Lutter contre l’isolement a été un combat à mener en même temps que celui contre la maladie. Fatiguée, enfermée dans une chambre stérile, tenue à l’écart de ses proches. Un don de moelle osseuse, via la transplantation d’un cordon ombilical, a offert à Alice la rémission.

La greffe de moelle osseuse permet au patient de vivre. Moi, ça m’a permis de renaître. Je dis maintenant que j’ai deux anniversaires : ma date de naissance et ma renaissance le 21 novembre 2018. Alice, 29 ans

Le don de moelle osseuse pour survivre

Informer sur ce don est essentiel, pour Nathalie Cazanove, la présidente d’Hema 974, « les gens s’imaginent que faire un don de moelle osseuse, c’est très douloureux ». Elle assure que non.

Grâce aux progrès de la médecine, une prise de sang suffit pour déterminer la compatibilité génétique et quand elle est avérée, le prélèvement ne se fait pas dans la moelle osseuse mais dans le bras.

Au bout de quatre heures vous allez reprendre votre vie normalement. Par contre, vous allez sauver un malade, souvent atteint de la leucémie, souvent des enfants. Nathalie Cazanove, la présidente d’Hema 974

Pour en savoir plus sur le don de moelle osseuse, toutes les informations sont sur ce site dédié.