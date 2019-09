Soan, le jeune artiste réunionnais, reçoit la médaille du mérite

Médaille départementale : des collégiens méritants récompensés Médaille départementale : des collégiens méritants récompensés - J.C Toihir . F.Bouchou

Collégien et artiste

Révélé par "Kid Créole"

"La pli y vé tomber"

A 12 ans, Soan Arhimann a reçu, mercredi 11 septembre, la médaille du mérite, des mains du président du Conseil départemental. Cyrille Melchior recevait les principaux des collèges de La Réunion et en a profité pour remettre cette décoration au jeune artiste réunionnais."J’ai ressenti beaucoup de fierté, j’étais super content, confie ému le jeune Soan, sur Réunion La 1ère. Je ne suis pas un grand artiste, mais je fais mon possible pour gérer mes études et le côté artistique". Soan est actuellement en 5e au collège. "Je sépare bien les deux, explique avec maturité le marmaille. Quand je vais à l’école, j’y vais en tant que Soan, collégien et pas en tant que Soan, chanteur. Quand je sors du collège et que je dois rentrer dans le monde artistique, là je me mets dans la peau de Soan, chanteur". Révélé par Réunion La 1ère, le jeune Soan met le maloya en lér et émeut au-delà de notre île. Vainqueur de "Kid Créole" l’an dernier, il perce désormais au plan national avec sa participation à "The Voice Kids", le télécrochet d’une chaîne privée nationale.Le 23 août dernier, devant des millions de téléspectateurs, le marmaille avait repris un grand classique de la chanson traditionnelle réunionnaise : "La pli y vé tomber" de Jean-Claude Viadère. Sur scène, Soan était accompagné au kayanmb de son père, Nono Arhimann du groupe Kiltir. C’était la première que le maloya résonnait sur le plateau d’une émission phare de variété. Depuis, sa prestation a été saluée et partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux."Il y a beaucoup de monde qui me félicite, qui me dit de continuer ainsi, confie Soan. Ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci à tous pour votre soutien". L’an dernier, le titre "La pli y vé tombé" lui avait aussi porté bonheur, car il s’était qualifié pour la finale de "Kid Créole" grâce à cette interprétation que vous pouvez revoir ci-dessous :