Sobriété énergétique : des solutions simples pour faire baisser sa consommation d'eau et d'électricité

Le gouvernement a présenté ce jeudi son plan de sobriété énergétique avec l'objectif affiché de réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024. Ces premières mesures incitatives ne concernent pas pour l'instant les Outre-mer et donc La Réunion. Mais un peu de bon sens suffit pour faire baisser ses factures d'eau et d'électricité...

HA / Harini Mardaye •

"Moi, je pense que c'est normal ! Pourquoi laisser la lumière allumée dans une pièce alors qu'on n'y est pas ?" Pour Ketty, une mère de famille dionysienne, faire attention à sa consommation d'électricité relève du bon sens et c'est tous les jours qu'elle applique les "éco-gestes".

"On apprend à nos enfants qui sont assez jeunes de faire attention pour l'eau. On ouvre, on se mouille, et on referme !", poursuit la maman. "Moi, j'éteins mon ordinateur la nuit, ce que je ne faisais pas avant, confie une autre Dionysienne. Et sinon mes machines maintenant, je les fait tourner la nuit. Je fais attention à mon budget mensuel".

Gerri, un projet mort-né

L'argument financier est évident. Consommer moins d'eau et d'électricité, c'est dépenser moins. Et pourtant, ils sont encore nombreux à ne pas penser particulièrement aux gestes éco-responsables. "Je pense d'abord à mon confort et après s'il faut payer pour l'électricité, ben je paie !", lance ainsi un autre habitant interrogé.

Faut-il véritablement le blâmer ? Nos dirigeants ont bien souvent avancer à reculons sur le sujet, et notamment à La Réunion, avec le projet Gerri, annulé en 2013, alors qu'il s'agissait de rendre notre île autonome en 2030 sur le plan énergétique et d'en faire un modèle en matière de développement durable.

Agir dès aujourd'hui

Mais la crise énergétique avec la guerre en Ukraine et l'urgence écologique ont changé la donne. Le gouvernement qui veut montrer l'exemple depuis quelques semaines a ainsi annoncé un plan de sobriété énergétique présenté comme un remède pour atténuer les effets de l'inflation tout en faisant moins de mal à la planète.

Mais les premières mesures incitatives présentées par l'Etat ne concernent pas les Outre-mer où la donne est différente sur le plan du climat et au niveau des circuits économiques. Celles-ci devraient être prochainement déclinées sous nos latitudes mais il est donc déjà possible d'agir, individuellement, comme le souligne Jérôme Zielinski, chef du service commercial d'EDF Réunion.

Pas d'appareils laissés en veille

Sans aller jusqu'à la privation, un peu de vigilance suffit pour ne pas avoir à sortir trop souvent le porte-monnaie. Car les conseils d'hier sont toujours d'actualité aujourd'hui. "Il faut penser par exemple à éteindre systématiquement les appareils que l'on n'utilise pas plutôt que de les mettre en veille", rappelle Jérôme Zielinski.

"Aujourd'hui, dans la consommation moyenne d'un client d'EDF à La Réunion, les appareils en veille représentent 10% de la facture annuelle. En matière d'électroménager, il faut savoir qu'un appareil A+++ permet de faire de 20% à 50% d'économie. Ce qui est quand même significatif. Et avec un logement bien isolé aujourd'hui, on va économiser jusqu'à 5 degrés de fraicheur en plein été".

Décrypter sa facture d'électricité

Pour faire baisser sa facture électrique, encore faut-il savoir la décrypter. "Chaque client a une relève sur sa facture et il peut suivre sa courbe de consommation. Il peut voir s'il a consommer plus sur les six derniers mois par rapport aux six mois précédents", explique encore le cadre d'EDF.

Celui-ci annonce que de nouveaux compteurs numériques vont être prochainement déployés. C'est ainsi via une application que les clients pourront bientôt avoir un meilleur aperçu de leur consommation.