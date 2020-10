Somèn kréol : dernier week-end pou mèt la kiltir en lèr !

A l’occasion de cette somèn kréol, plusieurs manifestations culturelles sont organisées aux quatre coins de l’île pour mettre la culture créole à l’honneur. Ce samedi, nout misik ek nout tradision t en lèr à Saint-André et à Saint-Louis.

La culture tamoule mise en avant à Saint-André

Somèn Kréol : la culture Tamoule à l'honneur

Tisanerie et objets lontan à l’honneur à Saint-Louis

Dernier week-end de manifestations pou mèt’ en lèr nout cuisine, nout lang, nout l’artisanat et nout misik… L’école de musique de Saint-André et le site Moulin Maïs à Saint-Louis ont joué le jeu ce samedi. Des activités diverses ont été proposées à la population.A l’école de musique de Saint-André, les cours de musique du samedi ont été remplacés par des cours plus manuels, comme le tressage avec des feuilles de coco.Des ateliers, expositions et débats ont été organisés autour de la place du patrimoine tamoul dans la culture réunionnaise. Et les jeunes ont répondu à l’appel. C’est le cas d’Emmanuel, qui a été initié dès ces 12 ans à la sculpture. Il ne cache pas son penchant pour la sculpture de divinités.La culture tamoule passe aussi par le dessin et surtout la calligraphie. Cela fait une vingtaine d’année que Vellaye pratique la calligraphie. Un art qu’il essaye de transmettre.Sur le site Moulin Maïs, une place importante a été consacrée à la tisanerie, aux objets lontan et aux instruments de musique du maloya. Les réunionnais ont pu se balader dans un vilaz kréol tout au long de la journée. Fabrication de tambour malbar et de Kayamb, démonstrations de moringue, fonnker... La semaine créole, un moment de partage et de transmission des plus belles traditions ancrées dans le patrimoine réunionnais.