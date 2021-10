Sominn kréol : la journée internationale de la langue et la culture créoles à l’honneur dans les écoles de La Réunion

Débutée lundi, la semaine créole se poursuit dans les établissements scolaires de l’île. Ce jeudi 28 octobre est la journée internationale de la langue et culture créoles. De nombreuses actions sont organisées.

LH avec Sébastien Autale et Jacques Payet •

Nombreuses sont les initiatives à l’occasion de la Sominn Kréol, et plus particulièrement ce jeudi 28 octobre pour la journée internationale de la langue et de la culture créoles à travers les pays et communautés ayant le créole en partage. Plus de 10 millions de personnes sont concernées à travers le monde.

Des expositions, des conférences, mais aussi des animations dans les établissements scolaires de l’île sont organisées.

Le quartier mobilisé pour cette journée à Bras-Fusil

Au collège Guy Moquet de Saint-Benoît, tout le quartier de Bras-Fusil a été mobilisé autour de la toute première édition de la journée créole de l’établissement. Beaucoup de passionnés sont venus y participer.

L’objectif pour eux : faire découvrir et redécouvrir la musique réunionnaise avec le groupe Votia. Les objets lontan ont aussi été présentés aux élèves.

©Sébastien Autale

Et puis, certains élèves ont participé à un atelier d’apprentissage du Moringue. L’important est de leur permettre de connaître leur propre culture pour vraiment connaître leur identité réunionnaise, explique Vanessa Boolaky, professeur d’anglais investie dans le projet.

" C’est quand même assez triste de voir qu’ils sont démunis face à leur culture, qu’il leur manque des informations culturelles sur leur identité, sur la musique, sur le moringue, d’où l’intérêt de faire de telles actions. " Vanessa Boolaky, professeur d’anglais au collège Guy Moquet de Saint-Benoît

©Sébastien Autale

Métiers et boutique lontan à Saint-Louis

Au lycée Victor Schoelcher de Saint-Louis, chaque classe a monté son stand. Toutes ont fourni un travail sur les différents aspects de la tradition, et notamment les métiers lontan. Certains élèves ont monté une boutique lontan.

L’idée est de faire des ateliers, sur des traditions créoles, sur la culture créole, mais aussi sur des poésies. Les élèves ont par exemple travaillé sur des textes. Pour les enseignants, cela permet de faire des passerelles entre le Français et le créole.

Regardez le reportage de réunion la 1ère :

©Réunion la 1ère

La Sominn Kréol pour protéger la culture de La Réunion

Lancée 1983, la semaine créole est l’occasion, en plus de mettre en avant la culture et la langue créole, de s’intéresser à l’évolution de la société et la place qu’elle accorde au créole, notamment à La Réunion.