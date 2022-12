SOS Gramounes isolés : des personnes âgées accueillies pour le réveillon chez des familles au grand coeur

L'appel à la solidarité lancé par l'association SOS Gramounes isolés aux familles réunionnaises susceptibles d'accueillir des personnes âgées pour le réveillon de Noël a été entendu. D'autres familles pourraient encore être sollicitées au besoin, précise Patrice Louaisel, son président.

HA •

Et pourquoi pas faire une bonne action, un geste du cœur, en cette période des fêtes ? C'est ce que propose chaque année l'association Gramounes isolés pour sortir les personnes âgées de la solitude ou de la dépression.

Mise en pause en raison de la crise sanitaire, l'opération "Gramounes en fête" a repris cette année sous l'impulsion du président de l'association, Patrice Louaisel, par ailleurs psychologue. Et l'appel lancé aux familles réunionnaises a porté ses fruits, indique ce dernier.

Une main tendue vers les gramounes isolés

"On peut encore prendre quelques familles, mais nous faisons plutôt un appel aux gramounes qui se retrouveraient seuls pour Noël", précise l'associatif interrogé par Réunion La 1ère. "Ce n'est pas normal que nos anciens soient isolés. Il me semble important que nos familles se réapproprient leurs anciens et que parallèlement on fasse preuve de solidarité vis à vis de ceux qui ne sont pas de notre famille mais qui peuvent être accompagnés".

Concrètement, les familles volontaires ont pour mission de venir récupérer les gramounes pour passer la soirée avec eux autour d'un bon repas, avant de les ramener à leur domicile. Combien de personnes âgées isolées à La Réunion ? Patrice Louaisel n'a pas de chiffres précis mais, confirme-t-il, "il y en a beaucoup et la crise Covid n'a rien fait pour rapprocher les anciens des plus jeunes ou des familles".

Ne pas sombrer dans la dépression

Et le risque pour ces personnes quelques part abandonnées de tous, c'est de sombrer dans la dépression, indique le président de l'association. "Une étude de l'ARS a montré qu'il y avait pratiquement la moitié de nos gramounes qui, avant même le covid, entamait une dépression sur 800 patients réunionnais. Il est temps de ne plus les laisser à terre et de recréer des liens entre les anciens et les plus jeunes".

Les personnes souhaitant répondre à l'appel de l'association SOS Gramounes Isolés sont invités à prendre contact par téléphone au 0262 58 25 81. L'opération sera renouvelée pour la soirée du réveillon du Nouvel an.