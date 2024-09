De nouveaux locaux pour une meilleure prise en charge. II y a dix jours, SOS Médecins a déménagé à Saint-Denis. L’antenne Nord se situe désormais dans un immeuble récent près du boulevard Sud. Elle accueille désormais près de 400 malades par jour.

LP / Nakia Dany •

"SOS Nord, le cabinet médical de garde, 24h/24h et 7 jours sur 7" : ce panneau s’affiche désormais sur l’immeuble "le QG" récemment construit sur le boulevard Sud à Saint-Denis.

Plus spacieux

Installés depuis plus de 20 ans au Moufia, les locaux de SOS Médecins Nord ont changé d’adresse il y a dix jours. "C’est un changement par rapport à l’ancien bâtiment qui était plus petit et plus ancien, remarque Agathe venue consulter avec son enfant. Ici c’est plus accueillant et plus rapide. On ne patiente pas dehors, et on a de la place pour s’assoir".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

SOS Médecin Nord déménage en bordure du Boulevard Sud. • ©Réunion la 1ère

Un numéro pour patienter

Même remarque pour Karine. "Les locaux sont bien plus spacieux, confirme cette patiente. Et on attend avec un ticket et un numéro donc on sait quand notre tour arrive, c’est mieux".

La surface des locaux de SOS Médecins a été doublée par rapport aux anciens qui étaient situés au Moufia.

SOS Médecins Nord a déménagé dans de nouveaux locaux à Saint-Denis • ©Réunion La 1ère

Plus de médecins

"Nous y étions depuis plus de 20 ans, et ils n’étaient plus en adéquation avec nos actions médicales, rappelle le docteur Eric Farella, médecin à SOS Médecins Nord. On est content d’avoir des locaux neufs et adaptés pour notre équipe de 15 médecins. Nous sommes plus nombreux qu'avant pour répondre à une demande croissante des consultations médicales".

Chaque jour, 400 patients sont désormais pris en charge dans cette structure installée depuis dix jours sur le boulevard Sud à Saint-Denis.