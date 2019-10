Soupçons de fraude électorale à Saint-Pierre : une information judiciaire ouverte

Suite aux soupçons de fraude électorale à Saint-Pierre, une information judiciaire a été ouverte. Deux personnes seront présentées aux juges d’instruction au tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, ce vendredi 4 octobre. Mardi dernier, Médiapart a publié des vidéos et informations sur un bourrage d’urne dans un bureau de vote de Saint-Pierre, lors des élections européennes de mai.



Les deux personnes qui seront devant les juges d’instruction ce vendredi avaient été placées en garde à vue dès mercredi. Une troisième garde à vue entamée hier a été levée ce matin car la participation "active de cette personne aux fraudes" n’a pas été établie.

Une information judiciaire "Les investigations diligentées ces derniers mois me conduisent à ouvrir une information judiciaire ce jour pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote par fonctionnaire, délit prévu par l’article L113 alinéa 2 du code électoral, et punissable d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement", a expliqué la procureure de la République dans un communiqué.



Caroline Calbo tiendra une conférence de presse ce vendredi à 16 heures en présence de Vincent Dariet, chef de la sûreté départementale, en charge de l’enquête.

Les révélations Les deux personnes interrogées par la police depuis mercredi seraient des fonctionnaires. Selon nos informations, il s’agirait des deux hommes présents sur la vidéo révélée par Mediapart : un assesseur et le président de ce bureau de vote de Bois d’Olive. Les deux hommes sont des proches du maire "Les Républicains" de Saint-Pierre, Michel Fontaine.



"L’opération avait pour but de favoriser les votes en faveur de la liste "Les Républicains" aux européennes", écrit le site d’informations qui estime que l’opération aurait eu lieu au détriment des partis du Rassemblement national, de La France Insoumise et de La République en Marche. Début juin, suite à une plainte, une enquête préliminaire avait été ouverte pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote.



Dans un court communiqué transmis mercredi, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine a condamné les "agissements individuels et isolés dans le cadre des dernières élections européennes". Ces révélations interviennent à six mois des élections municipales.