Spécial 20 Désanm en direct de Saint-Benoît à Bras-Fusil « Dan la kour Granmoun Lélé »

Claude Montanet et l'équipe de Réunion la 1ère seront chez la famille Philéas, ce mardi 20 désanm de 9h à midi pour une spéciale fête de la liberté.

Réunion la 1ère •

Ce mardi 20 décembre de 9 heures à midi, nous serons en direct de Saint-Benoît à Bras-Fusil « Dan la kour Granmoun Lélé ».

Lélé aimait chanter lors des festivités du 20 Désanm, une belle façon pour lui de rendre hommage à ses ancêtres.

La tradition perdure au sein de la famille, ainsi que le " servis malgache"

La famille Philéas a repris le flambeau depuis la disparition de Granmoun Lélé en 2004, et c’est avec beaucoup de plaisir qu’elle accueille toute l’équipe de Réunion la 1ère pour la spéciale fête de la liberté.

Pour l’émission de ce mardi, plusieurs invités viendront échanger sur des sujets, tels que :

La symbolique même du 20 Désanm aujourd’hui ? On s’aperçoit que ce jour n’est plus férié pour un bon nombre de Réunionnais, magasins ouverts etc.

Les autres sujets ? Le maronnage, les esclaves entrés dans la légende, etc.

Un hommage sera rendu aussi à Françoise Guimbert « Tantine ZAZA », qui était une amie de la famille Philéas.

Nous aurons à nos cotés, des artistes, des militants associatifs, des conteuses et Fonkézer :

Les artistes :

Groove Lélé, Loran Dalo, Stéphane Gerville et les élèves de l’école de musique de Saint-Philippe, Simangavole, Niya Djema, Jean-Sébastien Lefranc (prix Honoré 2022), Nathalie Plante et Hermina Olivier, conteuses.

Les invités :

Charlotte Rabesahale anthropologue, Paul Mazaka directeur du PRMA, Teddy Iafare-Gangama auteur, Jean Jo Boyer militant culturel, Mady Lebeau journaliste.

Spéciale fête de la liberté à retrouver sur nos trois médias le 20 désanm à partir de 9 heures en Radio et 10 heures en Télé et Internet..