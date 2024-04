Annonces de Gabriel Attal : les professionnels de santé de La Réunion réagissent

Pour tenter de réduire les délais d’attente avant d’obtenir un rendez-vous médical, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures, le samedi 6 avril dernier. Le but est de désengorger les cabinets des médecins généralistes.

À La Réunion, les annonces ne sont pas très bien accueillies par la confédération syndicale des médecins. Gabriel Attal a fait savoir que le nombre de places en deuxième année de médecine sera progressivement augmenté. Il sera porté à 12 000 en 2025, puis à 16 000 en 2027, contre 10 000 en 2023.

L'accès direct aux médecins spécialistes n'est pas bien reçu par la confédération syndicale des médecins de France à La Réunion. Pour Christine Kowalczyk, présidente de la confédération, "on va aggraver les délais d'attente chez les spécialistes".

De toute façon, chez les spécialistes, on va y aller de plus en plus souvent. Donc, les patients vont y aller directement. Ça va faire qu'aggraver les listes d’attente chez les spécialistes parce que dès fois, particulièrement ici (chez le médecin généraliste NDLR), on a la possibilité de régler le problème. On va faire reporter les délais d’attente de l’un à l’autre. On va aggraver les délais d’attente chez les spécialistes. Ce sera plus long pour avoir un rendez-vous.