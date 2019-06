Swami Swaroopananda en visite à La Réunion

" Les rituels sont faits pour discipliner notre esprit. Lorsque ce travail est fait, l’esprit se pose la question : mais qui suis-je vraiment ? Des interrogations multiples : qu’appelle-t-on Dieu ? Et la relation entre l’Homme, la Création et Dieu ? Et là, nous arrivons à une étape de questionnement qui nous concerne tous ", Swami Swaroopananda.