Syndrome d’Alcoolisation Fœtale : une journée BD et mangas pour sensibiliser les jeunes à L'Étang-Salé

SAF Océan Indien organise la troisième édition de la journée passion BD et mangas, ce dimanche 4 septembre, sur la plage de l'Etangs Salé. L’objectif : sensibiliser les jeunes au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale.

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) touche un nouveau-né sur 1 000 en France. A La Réunion, un enfant naît tous les deux jours avec un cerveau lésé par l’alcool consommé durant la grossesse.

BD et mangas

Pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de l'alcool pendant la grossesse, SAF Océan Indien organise la troisième édition de la journée passion BD et mangas, ce dimanche 4 septembre, sur la plage de l'Etangs Salé, jusqu’à 18h.

Parmi les invités présents : Matsuri péï, Visual Yumi, Otaku.re ou encore l'association de Kpop, K Ouest. De nombreux dessinateurs, péï et étrangers sont sur place.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

Sensibilisation au SAF direct

Sensibiliser les jeunes

"Les dessinateurs viennent à nous et nous offrent souvent de leur temps pour faire de la prévention, explique Thierry Maillard, président de SAF Océan Indien. Ils ont déjà réalisé des affiches que l’on distribue dans les collèges et les lycées".

Selon lui, le support du dessin et des BD est un moyen efficace de sensibilisation des jeunes. « Il permet de parler de cette problématique et de donner la recommandation de zéro alcool pendant la grossesse », poursuit Thierry Maillard, président de SAF Océan Indien.

SAF Océan Indien organise la 3ème édition de la journée passion BD et mangas • ©Laureline Pinjon

11% des femmes enceintes consomment de l’alcool

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) cause des troubles physiques et mentaux chez le nouveau-né. Consommer de l’alcool durant la grossesse représente la première cause de handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale de l’enfant en France.

Dans l’île, 11 % des Réunionnaises consomment de l’alcool enceinte. "11% d’entre elles prennent un risque et pour 1% des femmes, il y aura des conséquences graves pour l’enfant, explique Thierry Maillard. Il y a une méconnaissance du risque, les conséquences de l’alcool sont banalisées. Il faut sensibiliser".

Cette manifestation se compose aussi d’une partie vinyles, de la vente de produits asiatiques ou encore des spectacles de danse.

Elle donne le coup d’envoi d’un mois de mobilisation pour sensibiliser au syndrome d’alcoolisation fœtale.