Syndrome d'alcoolisation fœtale : une journée pour sensibiliser sur ce fléau qui n'épargne pas La Réunion

Ce mercredi 9 septembre est la journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d’alcoolisation fœtale (Saf). Ce fléau touche particulièrement La Réunion qui a pourtant déployé des moyens de lutte contre ce syndrome qui concerne une naissance sur 1000 en France.

LP •

sujet safton



Un enfant touché tous les deux jours dans l’île

Récolter des fonds pour la prévention

Un documentaire sur Réunion La 1ère

Ce mercredi 9 septembre est la journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d’alcoolisation fœtale (Saf). Ce matin, une opération de sensibilisation s’est déroulée auprès des restaurateurs de l’Ouest. L’objectif est d’expliquer au public que la consommation d’alcool pendant la grossesse n’est jamais sans risque. Le message : "neuf mois, zéro alcool".Le syndrome d’alcoolisation fœtale (Saf) touche un nouveau-né sur 1 000 en France. Il cause des troubles physiques et mentaux chez le nouveau-né. Consommer de l’alcool durant la grossesse représente la première cause de handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale de l’enfant en France.Ce fléau n’épargne pas La Réunion. Dans l’île, un enfant naît tous les deux jours avec un cerveau lésé par l’alcool consommé durant la grossesse. Pourtant, le département a déployé des moyens de lutte contre le syndrome d’alcoolisation fœtale. La Réunion possède un centre de ressources ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale), ainsi que le premier centre français de diagnostic au CHU. Cette structure est spécialisée dans le repérage et le suivi de cette pathologie à La Réunion qui favorise l’identification et l’enregistrement des cas.Durant ce mois de septembre, des actions de sensibilisation seront menées dans l’île. L’association SAF France organise le SAFTHON pour la quatrième année consécutive afin de récolter aussi des fonds. Ils serviront notamment à faire de nouvelles opérations de prévention dans les collèges.Ce sujet du syndrome d'alcoolisation fœtale sera évoqué ce mercredi soir dans le magazine Archipels sur Réunion La1ère avec un documentaire intitulé "Zéro degré in utéro".